Quando Skybound Entertainment, l’etichetta di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible, annunciò la nascita dell’Energon Universe, l’effetto è stato quello di una vera e propria esplosione nerd. Due dei franchise più iconici e longevi della cultura pop entrati nell'immaginario collettivo, Transformers e G.I. Joe, ora condividono lo stesso universo narrativo. L'obbiettivo dell'Energon Universe è chiaro: offrire ai lettori storie solide, spettacolari ma senza cadere nella trappola della nostalgia ma soprattutto capaci di parlare ai fan di lunga data e alle nuove generazioni.

In Italia tutte le serie di Transformers, G.I. Joe e dell'Energon Universe sono pubblicate da saldaPress.

Che cos'è l'Energon Universe

L'Energon Universe nasce ufficialmente a giugno 2023 con la pubblicazione del primo albo di Void Rivals, una serie sci-fi originale di Robert Kirkman e Lorenzo De Felici che funge da ,cornice narrativa per l’intero universo. Ad ottobre dello stesso anno l’Energon Universe entra nel vivo con il lancio di Transformers #1, scritto e disegnato da Daniel Warren Johnson, uno dei talenti più acclamati del fumetto americano contemporaneo (autore di Murder Falcon e Do a Powerbomb sempre pubblicati in Italia da saldaPress).

Il suo approccio è muscolare, drammatico e umanissimo riuscendo ad unire spettacolari battaglie fra Autobot e Decepticon con un forte pathos narrativo. I personaggi storici - da Optimus Prime a Starscream, da Bumblebee a Soundwave - ritrovano una profondità inedita, immersi in un contesto narrativo più cupo e maturo, ma sempre fedele allo spirito del franchise.

In parallelo, viene ricostruito pezzo dopo pezzo anche l’universo di G.I. Joe, optando per una strategia graduale: non una serie unica sin da subito, ma una serie di mini dedicate ai personaggi chiave, come Duke, Cobra Commander, Scarlett e Destro. Ogni miniserie esplora le origini e le motivazioni dei protagonisti, reinventandoli in un contesto più realistico, a tratti spionistico e militare, ma sempre con una forte componente emotiva. La guerra tra la misteriosa organizzazione Cobra e la neonata squadra G.I. Joe prende forma lentamente, con intrecci che coinvolgono direttamente anche i Transformers, dando vita a una narrazione più ampia e stratificata.

Energon Universe: un universo narrativo condiviso non solo commerciale

Quello che rende l’Energon Universe davvero interessante non è solo la presenza di robot trasformabili, agenti speciali e organizzazioni segrete nello stesso mondo, ma il modo in cui questi due elementi vengono messi in relazione. La continuity è condivisa, ma ogni serie ha una propria identità precisa: Void Rivals è una classica space opera, Transformers punta su battaglie spettacolari e riflessioni sulla guerra, G.I. Joe costruisce la classica tensione da techno-thriller con una discreta dose di azione. Gli incroci non sono forzati, ma inseriti con intelligenza, dando al lettore la possibilità di seguire ogni titolo separatamente e di godere di una visione d’insieme più ampia e appagante.

L’Energon Universe rappresenta, in definitiva, la miglior versione possibile di un rilancio: rispettoso delle sue origini ma senza timore di osare, con un comparto artistico di altissimo livello e una narrazione che non tratta mai il lettore con sufficienza. Un progetto che ha già messo d’accordo critica e pubblico, e che si candida a diventare uno dei punti di riferimento del fumetto mainstream dei prossimi anni.

Energon Universe - guida alla lettura: ordine cronologico

Ecco una rapida guida alla lettura su come leggere tutte le serie dell'Energon Universe in ordine cronologico. Si tenga presente che alcuni eventi narrati nelle diverse serie avvengono parallelamente gli uni agli altri e che saldaPress ha pubblicato le serie direttamente in volume e non prima in albi spillati come fatto da Skybound negli Stati Uniti.

Void Rivals Volume 1 - Più di Quello che si Vede (Void Rivals #1-6)

La guerra infuria attorno all’Anello Sacro, dove gli ultimi resti di due mondi sono crollati attorno a un buco nero in una guerra senza fine. Tuttavia, quando il pilota Darak e il suo rivale Solila si schiantano entrambi su un pianeta desolato, i due nemici devono trovare un modo per fuggire insieme. Ma sono soli su questo strano pianeta? E quali oscure forze attendono nel buio, minacciando l’intero universo?

Transformers Volume 1 - Robot in Incognito (Transformers #1-6)

Optimus Prime avrebbe dovuto condurre gli Autobot alla vittoria. Invece, al momento, nessuno conosce il destino di Cybertron. Così, Optimus Prime e i suoi pochi soldati rimasti si risvegliano lontano da casa, insieme ai loro nemici: i Decepticon. E qui, sulla Terra, la loro guerra riprende. E mentre l’umanità, si trova in mezzo allo scontro di queste forze titaniche, è subito chiaro che il nostro pianeta è destinato a cambiare. Si stringono nuove alleanze, le linee di battaglia vengono ridisegnate e l’unica speranza di sopravvivenza dell’umanità sarà proprio Optimus Prime.

Road to G.I. Joe: Duke (Road to G.I. Joe: Duke #1-5)

Conrad “Duke” Hauser, uno dei soldati più decorati dell’esercito degli Stati Uniti, ha avuto il primo contatto con un essere alieno ed è sopravvissuto per raccontarlo. Ma nessuno, nemmeno il suo superiore, il colonnello Hawk, crede alla storia del colossale robot che si è trasformato davanti agli occhi di Duke abbattendo il velivolo su cui viaggava. Ora Duke è alla ricerca di risposte, coinvolto in un conflitto per cui nessun addestramento potrebbe mai prepararlo. Una guerra che potrebbe portare sul campo di battaglia armi altamente distruttive dall’origine misteriosa e al possesso delle quali in molti sembrano interessati. Joshua Williamson e Tom Reilly, con i colori di Jordie Bellaire, firmano “Road to G.I. Joe: Duke”, il volume che introduce l’eroico Duke e altri personaggi del franchise G.I. Joe nell’Energon Universe.

Road to G.I. Joe: Cobra Commander (Road to G.I. Joe: Cobra Commander #1-5)

In un mondo in cui la pericolosa organizzazione nota con il nome di Cobra ancora non esiste, i sinistri piani di un uomo per utilizzare la misteriosa sostanza aliena nota come Energon stanno per avere ripercussioni su tutto il pianeta. Chi è Cobra Commander? Da dove viene? E quali orrori sta pianificando di scatenare per scuotere il mondo - e forse l’universo - nelle sue fondamenta? Joshua Williamson e Andrea Milana, con i colori di Annalisa Leoni, firmano "Road to G.I. Joe: Cobra Commander", il volume che introduce il perfido Cobra Commander e altri personaggi del franchise G.I. Joe nell’Energon Universe.

Void Rivals Volume 2 - Prede nella Terra Desolata (Void Rivals #7–12)

Darak e Solila, esponenti di due razze aliene in eterna lotta tra loro, messe da parte le divergenze in favore della sopravvivenza, si incamminano verso nord, attraverso una regione estremamente pericolosa: la terra desolata. Il temibile Proximus, però, è sulle loro tracce: lo scontro con lui è sempre più vicino e la speranza di sopravvivere di Darak e Solila dipenderà dall’Autobot Springer.

Transformers Volume 2 - Passaggio Verso l’Oblio (Transformers #7–12)

Il destino di due mondi sta per essere deciso! I Decepticon stanno ordendo piani oscuri per il futuro, che in breve li porteranno all’incontro con Shockwave, le cui decisioni potrebbero modificare tragicamente l’eterno scontro con gli Autobot. Per fare fronte alla minaccia, Optimus Prime dovrà radunare i suoi alleati sulla Terra e prepararsi alla guerra. Ma non tutti sono certi che sia davvero lui il leader in grado di salvare due mondi.

Energon Universe Special (Energon Universe Special 2024 #1 - Free Comic Book Day)

La Fase 2 si apre con Energon Universe Special, un albo esclusivo che contiene tre storie dedicate alle serie Transformers, Void Rivals e G.I. Joe! Le storie contenute in questo albo si inseriscono nella continuity e nella cronologia dell’Energon Universe, raccontando e sviluppando alcuni nodi essenziali ancora inediti e introducendo nuovi eroi (e anti-eroi!) che influenzeranno profondamente le trame future.

Road to G.I. Joe: Scarlett (Road to G.I. Joe: Scarlett #1-5)

Shana “Scarlett” O’Hara sta per intraprendere la missione segreta più pericolosa della sua intera carriera: infiltrarsi nella base del misterioso Clan Arashikage, in Giappone. La sua unica pista è la sua ex partner, Jinx, ora divenuta un sicario del clan. Questa volta Scarlett dovrà fare ricorso a tutte le sue abilità speciali per sopravvivere… e scoprire cosa realmente nascondono i membri di Arashikage: un’arma devastante che potrebbe cambiare gli equilibri di potere del pianeta. Kelly Thompson e Marco Ferrari realizzano Road To G.I. Joe Scarlett, un graphic novel che rimette in scena un iconico personaggio dell’universo narrativo di G.I. Joe.

Road to G.I. Joe: Destro (Road to G.I. Joe: Destro #1-5)

James McCullen Destro XXIV è l’uomo dietro la M.A.R.S. Industries, l’indiscussa azienda leader nella fornitura di armi ad alta tecnologia alle potenze mondiali. Ma l’emergere della prodigiosa sostanza denominata Energon e, in parallelo, l’arrivo sulla scena terroristica mondiale della misteriosa organizzazione criminale conosciuta come Cobra, sta rapidamente cambiando tutto. Così, mentre le ambizioni di Destro crescono, i “Gemelli Cremisi” Tomax e Xamot Paoli si fanno avanti per eliminare la concorrenza, e il temibile Cobra Commander si rende conto che il suo attuale alleato potrebbe diventare il suo più pericoloso futuro nemico. Dan Watters, Andrei Bressan e Andrea Milana, firmano ROAD TO G.I. JOE: DESTRO, il volume che prosegue l’inserimento dei personaggi del franchise G.I. JOE nell’ENERGON UNIVERSE.

Void Rivals Volume 3 (Void Rivals #13-18)

Transformers Volume 3 (Transformers #13-18)

G.I. Joe Volume 1 (G.I. Joe #1-6; in uscita il 20 giugno 2025)

Energon Universe - guida alla lettura: ordine di pubblicazione dei volumi saldaPress

saldaPress, editore dell'Energon Universe in Italia, ha invece pubblicato le serie nel seguente ordine: