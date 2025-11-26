Su Amazon trovate il TP-Link RE500X, ripetitore WiFi 6 dual band che porta la vostra connessione a un nuovo livello di prestazioni. Questo amplificatore AX1500Mbps sfrutta la tecnologia WiFi 6 per offrirvi velocità superiori e ridurre la congestione di rete. Grazie alla compatibilità OneMesh potrete creare una rete mesh per una copertura uniforme in tutta casa. Include una porta Gigabit Ethernet per connessioni cablate ultraveloci e un pratico indicatore luminoso che vi aiuta a trovare la posizione ottimale a soli 34,99€ invece di 79,99€.

Prodotto in caricamento

TP-Link RE500X, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link RE500X è la soluzione ideale per chi cerca di eliminare definitivamente le zone morte nella propria abitazione senza compromessi sulla velocità. Vi rivolge uno sguardo particolarmente interessato se avete una casa su più piani o con pareti spesse che limitano la copertura del router principale, oppure se lavorate in smart working e necessitate di una connessione stabile anche nelle stanze più distanti. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 e alla velocità combinata di 1500Mbps, questo extender soddisfa perfettamente le esigenze di chi utilizza contemporaneamente più dispositivi: streaming 4K, videochiamate, gaming online e navigazione non saranno più un problema. La porta Gigabit Ethernet integrata vi permetterà inoltre di collegare via cavo dispositivi che richiedono prestazioni ottimali come console o smart TV.

Risulta particolarmente consigliato a chi possiede già un router compatibile con la tecnologia OneMesh di TP-Link, creando una vera e propria rete mesh con un unico nome di rete e passaggio automatico tra dispositivi. L'indicatore luminoso intelligente vi guiderà nel posizionamento ottimale, mentre la modalità Access Point lo rende perfetto anche per chi desidera trasformare una connessione cablata in wireless. Con uno sconto del 56% che porta il prezzo da 79,99€ a soli 34,99€, rappresenta un investimento minimo per risolvere definitivamente i problemi di copertura WiFi domestica, gestibile comodamente tramite l'app Tether dal vostro smartphone.

TP-Link WiFi 6 RE500X è la soluzione ideale per eliminare le zone morte della vostra casa. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 AX1500Mbps Dual Band, offre velocità elevate e riduce la congestione di rete. Include una porta Gigabit Ethernet per connessioni cablate stabili e l'indicatore luminoso intelligente vi guida nella scelta della posizione ottimale.

Vedi offerta su Amazon