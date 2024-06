The First Slam Dunk disponibile su Prime Video: guardalo ORA!

Siamo lieti di annunciare che da oggi è disponibile su Prime Video il tanto atteso film d'animazione The First Slam Dunk. Questo nuovo titolo arricchisce ulteriormente l'offerta della piattaforma, offrendo agli appassionati di anime e manga un'opportunità imperdibile di immergersi in una storia avvincente e ricca di emozioni. Ricordiamo che Prime Video fa parte dell'offerta Amazon Prime, che vi permette di usufruire di tanti altri servizi e sfruttare eventi esclusivi come il prossimo Prime Day 2024.

The First Slam Dunk, chi dovrebbe vederlo?

The First Slam Dunk racconta la storia di Ryota Miyagi, un giovane playmaker della squadra di basket del liceo Shohoku. Ryota è determinato a realizzare il sogno del fratello maggiore, Sota, deceduto in un tragico incidente. Insieme ai suoi compagni di squadra, Ryota si prepara a sfidare la formidabile squadra del Sannoh, campione imbattuto del torneo nazionale. Il film, diretto da Takehiko Inoue, il celebre creatore del manga originale Slam Dunk, promette di offrire non solo un’animazione di altissima qualità, ma anche una narrazione coinvolgente che toccherà le corde emotive degli spettatori​.

Abbonarsi ad Amazon Prime vi permette non solo di vedere The First Slam Dunk, ma anche di accedere a una vasta gamma di contenuti esclusivi, incluse serie TV, film, e documentari di grande successo. Tra i contenuti relativi al mondo del gaming, segnaliamo "High Score", una docuserie che esplora la storia dei videogiochi attraverso le testimonianze dei pionieri dell'industria, e "Free to Play", un documentario che segue le vite di tre giocatori professionisti di Dota 2 durante un torneo internazionale di eSports​.

L’offerta di Prime Video non si ferma qui. La piattaforma continua ad arricchire il proprio catalogo con titoli di grande rilievo come "Inside Game Design", che offre uno sguardo dietro le quinte sulla creazione dei giochi più iconici, e "Minecraft: The Story of Mojang", un documentario che racconta la nascita e l'evoluzione di uno dei giochi più popolari di sempre.

