Se cercate un'esperienza cinematografica da vero home theater, il TCL 98T8C da 98 pollici è la soluzione che fa per voi. Questo gigante del salotto unisce la tecnologia QLED con il processore AiPQ Pro per offrire immagini 4K HDR con oltre un miliardo di colori e un contrasto eccezionale. Su Amazon trovate questa meraviglia tecnologica a 1.499,99€ invece di 1.599€, con supporto Dolby Vision e Atmos, Motion Clarity Pro a 144 Hz e audio Onkyo 2.1 che trasformerà ogni visione in un evento speciale.

TCL 98T8C, chi dovrebbe acquistarla?

Il TCL 98T8C è la scelta ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica domestica. Con i suoi 98 pollici di diagonale, questo televisore QLED si rivolge agli appassionati di cinema e sport che non vogliono scendere a compromessi sull'esperienza visiva. È particolarmente consigliato per gamer esigenti grazie alla tecnologia Motion Clarity Pro a 144 Hz e al supporto FreeSync, che garantiscono fluidità e reattività eccezionali durante le sessioni di gioco più intense. La compatibilità con tutti i formati HDR (HDR10, HDR10+, Dolby Vision e HLG) lo rende perfetto anche per chi possiede un'ampia collezione di contenuti in streaming e vuole godere di ogni dettaglio così come concepito dai registi.

Questo televisore soddisfa le esigenze di chi cerca qualità audio premium integrata senza dover necessariamente investire in soundbar esterne, grazie al sistema audio Onkyo 2.1 con supporto Dolby Atmos. La tecnologia QLED con oltre un miliardo di colori vi catturerà con immagini realistiche e vivide, mentre il processore AiPQ Pro ottimizza automaticamente ogni contenuto per offrirvi sempre la migliore qualità possibile. Con uno sconto del 6% che vi permette di risparmiare circa 100 euro, rappresenta un investimento eccellente per chi desidera un display di grandi dimensioni con Google TV integrata e la comodità del controllo vocale tramite Google Assistant.

Il TCL 98T8C è un televisore QLED di dimensioni eccezionali che porta il cinema direttamente nel vostro salotto. Con il suo schermo da 98 pollici in risoluzione 4K, offre oltre un miliardo di colori grazie alla tecnologia Quantum Dot, supportando tutti i principali formati HDR tra cui Dolby Vision e HDR10+. Il pannello HVA di nuova generazione garantisce contrasti elevati e angoli di visione ampi, mentre il processore AiPQ Pro ottimizza ogni contenuto. Completano l'esperienza Motion Clarity Pro a 144 Hz per fluidità estrema, FreeSync per il gaming e un sistema audio Onkyo 2.1 con Dolby Atmos.

