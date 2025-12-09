Il SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 25%, passando da 59,99€ a soli 44,99€. Questo mouse gaming vi conquisterà con la sua doppia connettività wireless, permettendovi di passare dal 2,4 GHz ultra-reattivo al Bluetooth per altri dispositivi. Dotato del sensore ottico TrueMove Air da 18.000 DPI, garantisce un tracciamento preciso 1-to-1 e una latenza di soli 1,9 ms. Con un'autonomia eccezionale fino a 200 ore e uno sconto del 25%, questo mouse rappresenta un'occasione imperdibile per i gamer. Gli interruttori ultra-resistenti assicurano 60 milioni di clic, mentre i piedini 100% PTFE garantiscono scorrevolezza ottimale su qualsiasi superficie.

SteelSeries Rival 3 Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 è la scelta ideale per i gamer che cercano prestazioni competitive senza vincoli di cavi, ma anche per chi desidera un dispositivo versatile da utilizzare tra gaming e produttività. Con la sua doppia connettività wireless a 2,4 GHz e Bluetooth, questo mouse vi permetterà di passare rapidamente dal PC da gaming al laptop da lavoro, soddisfacendo l'esigenza di chi vuole un unico dispositivo affidabile per ogni situazione. La latenza ultrabassa di 1,9 ms e il sensore TrueMove Air da 18K DPI vi garantiranno la reattività necessaria negli shooter competitivi e nei MOBA più frenetici, dove ogni millisecondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Questo mouse si rivolge particolarmente a chi valorizza la durata e l'affidabilità nel tempo: i 60 milioni di clic garantiti assicurano che il vostro investimento durerà anni di sessioni intense. L'autonomia straordinaria fino a 200 ore in modalità gaming (450 ore in Bluetooth) elimina l'ansia da ricarica costante, mentre il design leggero con piedini in PTFE al 100% vi offrirà movimenti fluidi e precisi su qualsiasi superficie. Con uno sconto del 25%, è l'opportunità perfetta per chi desidera tecnologia wireless di alto livello senza compromessi sulle prestazioni, ideale sia per i professionisti dell'esport che per gli appassionati che giocano diverse ore al giorno.

Il SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 è un mouse gaming che offre connettività dual wireless: potrete scegliere tra la frequenza 2,4 GHz per il gaming con latenza di soli 1,9 ms o il Bluetooth per altri dispositivi. Dotato di sensore ottico TrueMove Air da 18000 DPI, garantisce un tracciamento preciso e reattivo, mentre i suoi 60 milioni di clic garantiti assicurano una durata eccezionale nel tempo.

Con uno sconto del 25% a soli 44,99€ invece di 59,99€, questo mouse rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca prestazioni wireless affidabili e autonomia fino a 200 ore. Vi conquisterà per il suo design leggero e la qualità SteelSeries!

