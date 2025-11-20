Se siete appassionati di calcio e gaming, questa è l'occasione che fa per voi! Mediaworld propone la PlayStation 5 Digital Edition in bundle con EA SPORTS FC 26, la nuova edizione del celebre simulatore calcistico. La console next-gen di Sony è disponibile a 349,99€, permettendovi di immergervi subito nel mondo del calcio virtuale con grafica mozzafiato e gameplay realistico.

PlayStation 5 Digital, chi dovrebbe acquistarla?

La PlayStation 5 Digital Edition con EA SPORTS FC 26 è la scelta ideale per gli appassionati di calcio virtuale che desiderano vivere un'esperienza di gioco di nuova generazione. Questo bundle si rivolge specificamente ai gamer che preferiscono il formato digitale, eliminando completamente la necessità di dischi fisici e sfruttando la comodità dei download dal PlayStation Store. È perfetta per chi cerca prestazioni grafiche straordinarie e tempi di caricamento ultra-rapidi grazie all'SSD integrato, permettendovi di immergervi immediatamente nelle partite più avvincenti. Se siete fan della serie calcistica più celebre e volete godere delle ultime innovazioni in termini di realismo, intelligenza artificiale migliorata e modalità di gioco coinvolgenti, questa console rappresenta un investimento eccellente.

La console soddisfa le esigenze di chi desidera costruire una biblioteca completamente digitale, beneficiando delle offerte frequenti dello store online e della possibilità di condividere i giochi con altri account della famiglia. Il design elegante bianco si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico, mentre la potenza dell'hardware garantisce compatibilità con migliaia di titoli attuali e futuri. Con il controller DualSense incluso, sperimenterete il feedback aptico avanzato che vi farà sentire ogni tackle e ogni tiro in porta. Rappresenta la soluzione ottimale per chi vuole entrare nell'ecosistema PlayStation senza compromessi sulla qualità, ricevendo subito uno dei titoli sportivi più attesi dell'anno.

La SONY PS5 Digital Edition in bundle con EA SPORTS FC 26 vi offre la console di nuova generazione senza lettore disco, perfetta per chi preferisce il gaming digitale. Grazie all'SSD ultra-veloce e alla potenza grafica avanzata, vivrete esperienze di gioco immersive con tempi di caricamento ridottissimi e prestazioni eccezionali.

