Set LEGO Gru e Minions a soli 46€: divertimento da CATTIVISSIMI!

Avete visto i bellissimi pre-order LEGO? Oggi vi segnaliamo l'offerta imperdibile su Amazon del set LEGO Gru e Minions, perfetto per i fan dei film d'animazione Illumination. Originariamente proposto a 54,99€, ora è disponibile a soli 45,99€, permettendovi di risparmiare il 16% sul suo prezzo iniziale. Questo set consente ai bambini dai 9 anni in su di costruirsi il proprio personaggio di Gru danzante con braccia, mani e dita snodabili, insieme a 5 personaggi dei Minions. Un'opportunità eccezionale per acquistare un regalo creativo che ispira al divertimento e alla fantasia.

Set LEGO Gru e Minions, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO Gru e Minions è l'acquisto perfetto dai 9 anni in su, soprattutto per quelli che amano dare libero sfogo alla loro creatività e apprezzano i film d'animazione. Grazie alla possibilità di costruire personaggi snodabili come Gru e cinque diversi Minions, con accessori ispirati ai film di Cattivissimo Me, i bambini possono ricreare scene del loro universo preferito o inventare nuove avventure. Questo set non solo soddisfa l'amore per il costruire ma incoraggia anche il gioco di ruolo e la narrazione creativa.

Con 839 pezzi, questo kit offre braccia, mani e dita snodabili per Gru e 5 Minions ognuno con accessori unici, teste mobili e occhi regolabili. Grazie agli accessori inclusi, come maracas e un'elica da testa, i fan possono ricreare scene del film o inventare le loro avventure. Le istruzioni digitali in 3D disponibili attraverso l’app LEGO Builder migliorano l'esperienza di assemblaggio, rendendola più intuitiva e coinvolgente. Il set misura 28 cm di altezza, 23 cm di larghezza e 16 cm di profondità, ideale anche da esporre in casa.

Al prezzo di 45,99€ invece di 54,99€, il set LEGO Gru e Minions offre un'esperienza di gioco che stimola la creatività e l'immaginazione. È un'opzione regalo meravigliosa per tutti gli appassionati dei Minions e dei film Cattivissimo Me. Non solo è divertente da costruire, ma si presta anche splendidamente come pezzo da esposizione. Consigliamo l'acquisto per il suo prezzo vantaggioso e per la ricchezza di dettagli che soddisferanno sia i piccoli costruttori sia i collezionisti.

