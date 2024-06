Scrivania Trust Gaming GXT 709 Luminus a 160€ con design LED RGB!

La scrivania Trust Gaming GXT 709 Luminus è l'aggiunta perfetta per ogni gamer che desidera unire stile, funzionalità e illuminazione alla propria postazione di gioco. Questa elegante scrivania da gaming è ora disponibile su Amazon a soli 159,99€, rispetto al prezzo originale di 189,99€, offrendo un risparmio del 16%. Oltre ad essere un importante elemento di arredo, integra l'illuminazione a LED RGB con 10 modalità di colore, gestibile da comandi touch, che riuscirà a immergervi completamente nei vostri giochi preferiti aggiungendo un tocco di personalità alla vostra stanza.

Scrivania Trust Gaming GXT 709 Luminus, chi dovrebbe acquistarla?

La scrivania Trust Gaming GXT 709 Luminus è progettata per gli appassionati di gaming che cercano di elevare la loro esperienza di gioco con una postazione funzionale e esteticamente accattivante. Con il suo piano di lavoro di 120x60 cm, offre ampio spazio per ospitare più monitor, tastiere e altri dispositivi, rendendola ideale per utenti che necessitano di una grande superficie per le loro lunghe sessioni di gioco. Il sistema di illuminazione LED RGB integrato, facilmente controllabile tramite comandi touch, permite di personalizzare l'atmosfera del proprio spazio, scegliendo tra 10 modalità di colore per riflettere lo stato d'animo o il tema del gioco in atto.

Al di là degli aspetti estetici, la scrivania Trust Gaming GXT 709 Luminus mette un forte accento sull'organizzazione e la praticità. Il supporto per cuffie e il porta-tazza removibile contribuiscono a mantenere la scrivania ordinata, mentre il sistema integrato di gestione dei cavi elimina il disordine, permettendo così una configurazione pulita e professionale. Le gambe in metallo resistente assicurano stabilità anche durante le sessioni di gioco più intense, e i piedi regolabili garantiscono che la scrivania rimanga salda e sicura senza vacillare.

La scrivania Trust Gaming GXT 709 Luminus è attualmente disponibile a 159,99€, ridotta dal prezzo originale di 189,99€. Offrendo una combinazione vincente di funzionalità, durabilità e design elegante, con l'aggiunta unica dell'illuminazione LED RGB, rappresenta un eccellente acquisto per qualsiasi giocatore o professionista che desidera migliorare la propria area di lavoro o di gioco.

