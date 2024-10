Sconti da supereroe: la resa dei conti Marvel vs. DC su CDKeys!

È tempo di schierarsi! CDKeys ti invita a partecipare a una delle più grandi battaglie dell'universo videoludico: Marvel vs. DC! Non perdere l'opportunità di ottenere un esclusivo sconto del 10% su una selezione di giochi di questi iconici universi. Questa offerta termina l'11 ottobre ed è un'occasione imperdibile per i fan di entrambi i mondi. La scelta è tua! Vuoi combattere al fianco dei supereroi di Marvel, come Spider-Man e Iron Man, o unirti agli eroi di DC, come Batman e Wonder Woman? Qualunque sia la tua scelta, questa promozione ti offre la possibilità di esplorare entrambi gli universi a un prezzo ridotto.

Vedi offerte su CDKeys

Offerte Marvel vs. DC su CDKeys, perché approfittarne?

Fino all'11 ottobre, i clienti registrati possono sbloccare un fantastico 10% di sconto sui giochi Marvel e DC. Per approfittare di questa promozione, bisogna utilizzare i seguenti codici al momento del pagamento:

Codice ASSEMBLE per i giochi Marvel

Codice JUSTICE per i giochi DC

Questa è la tua occasione per risparmiare alla grande e ampliare la tua collezione di giochi! Lo sconto si applica solo ai prodotti elencati nella sezione Flash Sale, quindi assicurati di dare un’occhiata e trovare i tuoi titoli preferiti. Lo sconto è limitato a £2,50 (o equivalente locale), il che significa che, oltre al risparmio, potrai scegliere tra un’ampia gamma di giochi epici che ti porteranno nel cuore dell'azione e dell'avventura.

Ecco alcune informazioni importanti da tenere a mente per sfruttare al massimo questa offerta. La promozione è valida fino all’11 ottobre a mezzanotte. Ogni cliente registrato può utilizzare il codice una sola volta. Lo sconto verrà applicato automaticamente al momento del pagamento. Questa offerta non è cumulabile con altre promozioni, quindi assicurati di utilizzarla per ottenere il massimo dal tuo acquisto. Registrarsi è semplice e veloce, e una volta fatto, potrai accedere a questa offerta esclusiva e a molte altre in futuro. Non perdere l’occasione di vivere un’avventura incredibile nel mondo dei supereroi. Concludi la tua settimana di giochi in grande stile approfittando dell'offerta Marvel vs. DC di CDKeys. Prepara la tua squadra e preparati a risparmiare!

