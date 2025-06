Hot Toys e Sideshow hanno annunciato la nuova action doll in scala 1/6 dedicata al Maestro Jedi Saesee Tiin, personaggio apparso in Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith. Il prodotto, realizzato con grande cura nei dettagli e parte della prestigiosa linea Movie Masterpiece, va ad arricchire l’offerta di action doll dedicate alla saga creata da George Lucas.

La vendetta dei Sith, uscito nelle sale nel 2005, rappresenta il terzo episodio nella cronologia narrativa della saga e il sesto in ordine di produzione. Diretto e scritto da George Lucas, il film conclude la trilogia prequel raccontando gli eventi drammatici che portano alla nascita dell’Impero Galattico e alla trasformazione di Anakin Skywalker in Darth Vader. Saesee Tiin, membro del Consiglio Jedi, è noto per le sue doti strategiche e per la sua abilità come pilota, nonché per il suo peculiare aspetto alieno che lo rende immediatamente riconoscibile dai fan.

Saesee Tiin - Hot Toys

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

L’action doll, scolpita in scala 1/6, raggiunge un’altezza complessiva di circa 31 cm. È dotata di un corpo completamente snodabile con 30 punti di articolazione, permettendo un’ampia gamma di pose dinamiche e fedeli alle scene del film. La testa presenta una nuova scultura, arricchita da un sofisticato sistema di rotazione oculare, pensato per replicare con precisione l’espressività del personaggio e la texture della pelle.

Tra gli accessori inclusi troviamo otto mani intercambiabili guantate, un’elsa per spada laser con illuminazione LED a luce verde (alimentata tramite USB), un’elsa con lama rimovibile, una lama verde con effetto movimento da collegare all’elsa e un supporto espositivo a tema, decorato con il logo Star Wars e una targhetta con il nome del personaggio.

Data di uscita

L’action doll di Saesee Tiin è già disponibile per il preordine tramite il distributore ufficiale europeo Heo, con un’uscita prevista per la fine del 2026. Un'aggiunta imperdibile per i collezionisti della linea Hot Toys e per tutti gli appassionati della galassia lontana lontana.