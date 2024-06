Robot programmabile da costruire a 76€: IMPERDIBILE!

L'offerta del momento su Amazon è il robot programmabile da costruire di Makeblock, un giocattolo educativo ideale dai 6 anni in su. Questo kit di robotica STEM è perfetto per introdurre i più piccoli (e gli adulti) alla programmazione e all'ingegneria in modo divertente e coinvolgente. Con la possibilità di programmare il robot in "blocchi" e diverse funzioni multifunzione, stimola la creatività e incoraggia l'apprendimento di competenze logiche e di problem-solving. Potete acquistarlo a solo 76,49€, in sconto rispetto al suo prezzo originale di 89,99€, permettendovi di risparmiare il 15%.

Robot programmabile da costruire di Makeblock, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo robot è la scelta ideale per le persone alla ricerca di un dispositivo in grado di studiare la tecnologia in modo ludico e costruttivo. Rappresenta un'opportunità eccezionale per ragazzi e ragazze a partire dai 6 anni in su che mostrano curiosità verso l'ingegneria, la robotica e la programmazione. Grazie alla sua compatibilità con la programmazione Scratch e Arduino, il robot offre un itinerario educativo che va dai principi base dell'informatica fino a concetti più avanzati, promuovendo così la creatività, il pensiero critico e migliorando la coordinazione mano-occhio attraverso il gioco.

Facile da assemblare, questo kit robotico è ideale per introdurre gli utenti alla programmazione attraverso un approccio pratico e divertente, utilizzando la programmazione "a blocchi" adatta ai principianti. Le funzionalità includono il rilevamento di ostacoli, il seguimento di linee, la produzione di suoni e segnali luminosi, ricezione di ordini tramite telecomando e comunicazione a infrarossi. Costruito in metallo di alluminio, garantisce robustezza e resistenza. Il telecomando necessita di una batteria CR2025 (non inclusa), mentre il robot usa 4 batterie AA (non incluse).

Al prezzo attuale di 76,49€ ridotto da 89,99€, il robot di Makeblock rappresenta un'opportunità eccellente per avvicinarsi al mondo della robotica e della programmazione in modo interattivo e divertente. Grazie alla sua facilità di montaggio e alle molteplici funzionalità educative, è il regalo perfetto per chi è appassionato di tecnologia e ingegneria. Consigliamo questo kit per chi cerca un'introduzione pratica e stimolante all'ambito STEM.

