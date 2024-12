Regalati Lenovo Legion GO: oggi è SCONTATA di ben 200€!

Amanti del gaming, questa è l’occasione che stavate aspettando! La Lenovo Legion Go, una delle console da gaming più avanzate sul mercato, è in offerta su Amazon a soli 699,00€ invece di 899,00€. Con uno sconto di ben 200€, potrete portare a casa una potenza straordinaria per il vostro divertimento senza compromessi.

La Lenovo Legion Go è progettata per offrire prestazioni di altissimo livello grazie al processore AMD Ryzen Z1 Extreme, con 8 core e 16 thread, capace di raggiungere velocità incredibili fino a 5.1GHz. Questo equilibrio tra multitasking e velocità di gioco garantisce un’esperienza fluida e reattiva, perfetta per i titoli più esigenti. Inoltre, la RAM LPDDR5x-7500 da 16GB assicura una gestione impeccabile anche dei processi più impegnativi, mentre lo storage SSD da 1TB fornisce spazio e velocità per un avvio fulmineo dei vostri giochi preferiti.

Il cuore del Legion Go è il suo straordinario display touchscreen da 8.8" WQXGA (2560x1600) con un refresh rate di 144Hz. Ogni immagine appare nitida e fluida, con una luminosità di 500 nits che rende ogni sessione di gioco un’esperienza visivamente mozzafiato. Inoltre, la tecnologia Legion Coldfront garantisce un sistema di raffreddamento avanzato per mantenere temperature ottimali, anche durante le sfide più intense, proteggendo i componenti e assicurando performance sempre al top.

Non lasciatevi sfuggire questa incredibile offerta: la Lenovo Legion Go a 699,00€ è il regalo perfetto per voi o per il gamer della vostra vita. Approfittate subito dello sconto su Amazon prima che torni al prezzo pieno!