Il Razer Kishi V2 Pro è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante! Questo controller di gioco mobile per Android vi permetterà di giocare come dei veri professionisti grazie alla tecnologia Aptica HyperSense, ai micro-switch di qualità superiore e ai grilletti analogici. Con uno sconto del 44%, potete portarvelo a casa a soli 84,10€ invece di 149,99€, un'occasione da non perdere per trasformare il vostro smartphone in una console portatile completa di ricarica pass-through e uscita audio da 3,5 mm.

Prodotto in caricamento

Razer Kishi V2 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Razer Kishi V2 Pro è la scelta ideale per i gamer mobile più esigenti che cercano un'esperienza di gioco console-quality sul proprio smartphone Android. Se amate giocare a titoli competitivi o action dove la precisione è fondamentale, questo controller vi offre micro-switch di livello professionale, grilletti analogici e la rivoluzionaria tecnologia aptiche HyperSense per un feedback tattile immersivo. Particolarmente consigliato per chi utilizza servizi di cloud gaming o streaming da PC e console: grazie alla connessione USB-C a bassa latenza e alla ricarica pass-through, potrete giocare per ore senza compromessi sulle prestazioni, mantenendo il telefono sempre carico durante le sessioni più intense.

Questo accessorio soddisfa anche le esigenze di chi desidera personalizzazione totale grazie ai pulsanti programmabili e all'app Razer Nexus integrata, che vi permette di configurare ogni aspetto del controller. La modalità controller virtuale rappresenta un vantaggio significativo per chi vuole utilizzare i comandi fisici anche nei giochi touchscreen, rimappando i controlli per una compatibilità estesa. Con il suo ponte estensibile universale, si adatta perfettamente ai modelli Android più diffusi, mentre l'uscita audio da 3,5 mm garantisce audio ad alta fedeltà per comunicazioni vocali cristalline e un'immersione sonora completa.

Il Razer Kishi V2 Pro è un controller mobile per Android che trasforma il vostro smartphone in una console portatile professionale. Dotato di micro-switch di precisione, grilletti analogici e tecnologia Aptica HyperSense per vibrazioni immersive, offre connessione USB-C a bassa latenza e un ponte estensibile compatibile con la maggior parte degli smartphone Android. Include pulsanti programmabili, ricarica passante per giocare senza limiti di batteria e jack audio da 3,5 mm per un suono cristallino.

Vedi offerta su Amazon