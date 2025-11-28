Il Pulsar Gaming Gears X2A medio wireless è in offerta su Amazon con uno sconto del 50%. Questo mouse ambidestro di fascia alta, dotato del sensore PixArt PAW3395 con 26.000 DPI e autonomia fino a 100 ore, passa da 119,90€ a soli 59,95€. Perfetto per gamer destrorsi e mancini grazie ai pulsanti laterali personalizzabili, offre prestazioni eccezionali con 650 IPS e frequenza di aggiornamento di 1000 Hz.

Mouse Wireless Pulsar X2A, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Pulsar Gaming Gears X2A medio wireless è la scelta ideale per i giocatori che cercano prestazioni di livello professionale senza compromessi. Questo mouse si rivolge sia ai gamer competitivi che necessitano di precisione millimetrica negli eSports, sia agli appassionati che desiderano un dispositivo versatile per sessioni di gioco prolungate. Grazie al suo design ambidestro con coperture laterali personalizzabili, vi permette di adattare l'ergonomia alle vostre esigenze specifiche, che siate mancini o destrorsi. La configurazione modulare dei pulsanti lo rende perfetto per chi ama personalizzare la propria postazione da gaming secondo le proprie preferenze di gioco.

Con uno sconto del 50%, questo mouse soddisfa l'esigenza di chi cerca tecnologia all'avanguardia a un prezzo accessibile. Il sensore PixArt PAW3395 con tecnologia Motion-Sync vi garantirà una precisione eccezionale fino a 26.000 DPI, mentre l'autonomia fino a 100 ore eliminerà l'ansia da batteria scarica durante le maratone di gioco. Se siete giocatori che partecipano a tornei, appassionati di FPS o MOBA, o semplicemente cercate un mouse wireless che unisca reattività professionale e libertà di movimento, questo dispositivo rappresenta un investimento eccellente per elevare le vostre performance.

Con uno sconto del 50% a soli 59,95€, questo mouse vi offre 100 ore di autonomia e prestazioni professionali a metà prezzo. Un'occasione imperdibile per chi cerca qualità gaming senza compromessi!

