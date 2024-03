Questa chiavetta USB da 128GB oggi costa solo 10€! (-34%)

Se siete alla ricerca di una soluzione di archiviazione affidabile e conveniente, la chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia M potrebbe essere proprio ciò che fa per voi. Con una capienza di archiviazione di 128GB e un design intelligente che include un cappuccio rimovibile per proteggere il connettore USB, questa chiavetta unisce sicurezza e praticità. Al momento è disponibile a soli 10,49€ anziché 15,99€, permettendovi di risparmiare il 34% sul prezzo originale.

Chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia M da 128GB, chi dovrebbe acquistarla?

La chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia M è un accessorio essenziale per chi ha bisogno di trasportare e condividere facilmente dati mentre è in movimento. Con una capienza molto ampia di 128GB e un design elegante in nero e rosso, completato da un pratico cappuccio removibile per proteggere il connettore USB, questa chiavetta è la scelta ideale per chi desidera un dispositivo di archiviazione affidabile e stiloso.

Grazie al pratico anello di aggancio integrato, potete facilmente attaccarla a un portachiavi per averla sempre con voi senza rischiare di perderla. È compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 11, 10, macOS (versione 10.15.x e successive), Linux (versione 4.4 e successive) e Chrome OS, con quindi una versatilità d'uso senza compromessi.

L'offerta attuale di soli 10,49€ per la versione da 128GB rappresenta un'opportunità di risparmio per un prodotto che ha così un prezzo molto abbordabile, ma che non chiede mai di rinunciare alla qualità.

Vedi offerta su Amazon