DOPPIO SCONTO per questa powerbank Magsafe!

Il powerbank da 6000mAh con tecnologia MagSafe di Baseus è sicuramente uno dei migliori sul mercato per i possessori di iPhone dal 12 in poi. Con la capacità di caricare lo smartphone senza fili e in tempi rapidi grazie alla ricarica rapida da 7.5W, rappresenta un'opportunità imperdibile. Oggi è disponibile a soli 30,32€ anziché 41,99€ grazie a un doppio sconto offerto da Amazon, inclusivo di un coupon del 10% applicabile direttamente sulla pagina del prodotto.

N.B.: Vi ricordiamo di spuntare la casella "applica coupon 10%" prima di inserire il prodotto nel carrello.

Powerbank MagSafe Baseus, chi dovrebbe acquistarlo?

Con dimensioni estremamente compatte, quasi paragonabili a una carta di credito, questo powerbank è ideale per chi ha bisogno di energia extra in movimento senza sacrificare la comodità o occupare molto spazio nella borsa. La sua superficie in silicone morbido protegge lo smartphone da graffi e usura. La ricarica rapida da 20W quando connesso via cavo e da 7.5W in modalità wireless lo rende un salvavita quando ti trovi fuori casa con la batteria scarica.

È particolarmente adatto agli utenti Apple, grazie alla compatibilità esclusiva con la serie iPhone dal 12 in poi e le custodie con Magsafe. Tuttavia, anche i possessori di dispositivi Android possono beneficiare della porta Type-C per la ricarica via cavo.

Insomma, questo powerbank è una soluzione di ricarica affidabile e veloce: considerando il ridottissimo prezzo odierno, grazie al doppio sconto proposto da Amazon, è un'ottima soluzione per assicurarvi che il vostro smartphone non vi lasci mai a piedi.

Vedi offerta su Amazon