Porta la tua connessione AL TOP con questo SCONTO su Tenda Nova MX15 Pro Mesh!

Avere un'ottima connessione su tutta la propria casa non sempre è facile, ma equipaggiandosi di ottimi ripetitori Wi-Fi o di una soluzione come Tenda Nova MX15 Pro Mesh diventa sicuramente molto più facile. In questo momento, oltretutto, potete portare a casa il set che include tre pezzi con un piccolo risparmio su Amazon, che porta il prezzo da 297,03€ agli attuali 269,99€: un'ottima occasione per migliorare la connessione nella vostra casa spendendo meno. Ma perché dovreste comprare un prodotto di questo tipo?

Tenda Nova MX15 Pro Mesh, chi dovrebbe acquistarlo?

Tenda Nova MX15 Pro Mesh WiFi 6 è l'acquisto ideale per chi vive in abitazioni di grandi dimensioni, grazie alla sua capacità di coprire fino a 678 metri quadrati, eliminando così le zone morte in cui il vostro router non arriva. È anche perfetto per gli appassionati di tecnologia che desiderano sfruttare al massimo la Rete di navigazione, con una velocità fino a 5378 Mbps, con quindi prestazioni dell'80% superiori rispetto ai precedenti modelli mesh Wi-Fi 6 AX3000. Equipaggiato con un processore Tri-Core Broadcom da 1,5 GHz, il sistema offre una connessione stabile e a bassissima latenza, ideale per giocare online, streaming di contenuti ad alta definizione e per l’utilizzo simultaneo di fino a 200 dispositivi senza lag.

Inoltre, per i genitori che desiderano avere controllo sulla connettività familiare, il Tenda Nova MX15 Pro include funzionalità di parental control, permettendo di monitorare e gestire l'accesso a Internet dei minori in casa. La configurazione semplice e veloce, gestibile tramite l'interfaccia web o app, rende questo sistema mesh una soluzione eccellente per migliorare l'esperienza online in casa, con anche un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Considerando che in questo momento potete anche approfittare di un piccolo sconto dell'8%, parliamo di una soluzione ottima per chi vuole coprire tutta la sua casa migliorando la connessione a Internet, dotando così ogni smart device della Rete online di cui ha bisogno. Nel prezzo, ora ridotto a 269,99€, sono anche inclusi tre anni di garanzia e di supporto da parte del produttore, per navigare con il massimo della tranquillità.

Vedi offerta su Amazon