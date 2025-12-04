Octopath Traveler 0 è arrivato! È il momento perfetto per ricominciare da zero e immergervi in una storia epica di restaurazione e vendetta contro gli anelli divini, ambientata nel magico regno di Orsterra. Ottenetelo oggi con uno sconto del 26% e senza complicazioni, per iniziare subito la vostra avventura.

Octopath Traveler, chi dovrebbe acquistarlo?

Ritrovate le caratteristiche amate della serie: la grafica HD-2D, che combina pixel art rétro e scenari 3D, le Path Action e il sistema Break e Boost per vivere battaglie strategiche e coinvolgenti. Ma Octopath Traveler 0 aggiunge anche novità importanti: potrete creare un personaggio unico, scegliendo aspetto, voce, movimenti e persino il vostro piatto preferito.

Con la nuova funzione di costruzione, avrete il potere di ricostruire la vostra città natale, invitando compagni e alleati a vivere in uno spazio modellato interamente dalle vostre scelte. Le Path Action vi permetteranno di esplorare, entrare in combattimento e ottenere oggetti, rendendo ogni decisione determinante per la vostra avventura.

Affrontate scontri emozionanti e strategici scegliendo fino a otto personaggi tra più di 30 alleati disponibili. Grazie al nuovo sistema di abilità, potrete apprendere tecniche dai vostri compagni e passarle ad altri, creando combinazioni uniche e strategie sempre nuove. Octopath Traveler 0 vi invita a scrivere la vostra storia e a vivere un’avventura che dipende interamente da voi.

