Need for Speed Unbound: la fantastica Ultimate Collection ora a soli 21€!

Se sei un appassionato di giochi di corse, non c'è niente di più entusiasmante che immergersi in un'esperienza adrenalinica come quella offerta da Need for Speed Unbound. E ora, grazie a un incredibile sconto del 75%, puoi portarti a casa l'Ultimate Collection del gioco a soli 21,25€ invece di 84,99€. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire!

L'Ultimate Collection di Need for Speed Unbound è molto più di una semplice versione del gioco base. Acquistando questa edizione, otterrai l'accesso a contenuti premium esclusivi che arricchiranno la tua esperienza di gioco e ti permetteranno di personalizzare la tua auto e il tuo stile di guida come mai prima d'ora.

Il gioco base Need for Speed Unbound Standard Edition : vivi l'emozione delle corse illegali in una città vibrante e dinamica, con inseguimenti mozzafiato, dribbling tra il traffico e sfide sempre più difficili.

: vivi l'emozione delle corse illegali in una città vibrante e dinamica, con inseguimenti mozzafiato, dribbling tra il traffico e sfide sempre più difficili. Speed Pass Premium Vol. 9 : questo pacchetto ti offre l'accesso a nuove auto, personalizzazioni e oggetti cosmetici che ti permetteranno di distinguerti in ogni gara.

: questo pacchetto ti offre l'accesso a nuove auto, personalizzazioni e oggetti cosmetici che ti permetteranno di distinguerti in ogni gara. 9 auto completamente personalizzabili : puoi scegliere e modificare le tue auto preferite, con più di 45 opzioni di personalizzazione. Ogni veicolo può essere trasformato per riflettere il tuo stile personale, dalle modifiche estetiche a quelle prestazionali.

: puoi scegliere e modificare le tue auto preferite, con più di 45 opzioni di personalizzazione. Ogni veicolo può essere trasformato per riflettere il tuo stile personale, dalle modifiche estetiche a quelle prestazionali. Pacchetti Rimonta dinamica Vol. 6, 7, 8 e 9 : ottieni nuove opzioni di personalizzazione e migliora le tue auto con i contenuti premium.

: ottieni nuove opzioni di personalizzazione e migliora le tue auto con i contenuti premium. Pacchetto Trick or Street Swag: per chi ama sfoggiare il proprio stile anche fuori dalla pista, questo pacchetto offre accessori esclusivi e oggetti divertenti.

Pacchetti personalizzazioni Vol. 3, 4 e 5: personalizza ulteriormente la tua esperienza di gioco con nuove modifiche estetiche, tra cui adesivi, cerchi e altro.

Non c’è momento migliore di adesso per acquistare Need for Speed Unbound Ultimate Collection al prezzo così conveniente di 21,25€ invece di 84,99€. Con uno sconto del 75%, ottieni non solo il gioco base, ma anche tutti i contenuti premium, pacchetti di personalizzazione e auto esclusive che ti permetteranno di vivere un’esperienza di gioco unica. Approfitta di questa offerta e preparati a scendere in pista con le tue auto e un’abbondanza di contenuti che ti terranno incollato allo schermo per ore.