Appassionati di basket, è il momento di rispondere alla chiamata! NBA 2K23 Amazon Edition è disponibile su Amazon a soli 14,73€, con uno sconto del 14% sul prezzo medio. Questa edizione vi permette di vivere l'esperienza NBA completa: costruite la vostra carriera, sfidare giocatori di tutto il mondo e rivivete le leggendarie Jordan Challenge con grafiche retrò che rendono omaggio a Michael Jordan. Non lasciatevi sfuggire NBA 2K23 a 14,73€ e portate il basket più realistico direttamente nella vostra console!

NBA 2K23, chi dovrebbe acquistarlo?

NBA 2K23 è l'acquisto ideale per gli appassionati di basket e videogiochi sportivi che desiderano vivere un'esperienza coinvolgente e ultra-realistica. Questo titolo vi permetterà di rispondere alla chiamata del successo attraverso diverse modalità di gioco che soddisfano ogni tipo di esigenza: dalla Mia CARRIERA, dove potrete dimostrare il vostro valore contro i migliori giocatori del mondo, alla Mia SQUADRA, perfetta per chi ama creare dream team mescolando le stelle attuali con le leggende del passato. Se amate costruire dinastie sportive, le modalità Il mio GM e La mia LEGA vi offriranno un controllo totale sulla gestione e direzione delle franchigie NBA.

Questa Amazon Edition in offerta si rivolge particolarmente a chi vuole rivivere i momenti iconici della storia della pallacanestro grazie al ritorno della Jordan Challenge, ricreata con grafiche retrò che rendono omaggio all'ascesa del leggendario Michael Jordan. Il gameplay super realistico e la possibilità di guidare sia squadre NBA che WNBA nella modalità PLAY NOW rendono questo titolo perfetto per giocatori singoli e appassionati di sfide multiplayer. Con uno sconto del 14% sul prezzo medio, NBA 2K23 rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca intrattenimento sportivo di qualità a un prezzo accessibile.

NBA 2K23 Amazon Edition vi porta nel cuore dell'azione cestistica con un'esperienza di gioco completa e coinvolgente. Costruite la vostra carriera partendo dal basso e affrontate i migliori giocatori al mondo, oppure create il dream team perfetto combinando stelle attuali e leggende del passato.

