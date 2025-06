Se ti stai avvicinando per la prima volta all’universo di Naruto o stai pensando di fare un rewatch senza perdere tempo, una delle domande più comuni è: quali episodi vale la pena vedere e quali sono filler che posso saltare? In questa guida completa rivisiteremo velocemente Naruto e Naruto Shippuden, evidenziando gli archi narrativi essenziali e gli episodi filler, spiegandoti cosa sono, perché esistono e se in alcuni casi valga la pena recuperarli.

Naruto: un fenomeno globale

Naruto è una delle serie anime e manga più popolari di sempre. Nata dalla mente di Masashi Kishimoto, è stata serializzata come manga dal 1999 al 2014, diventando un successo planetario grazie alla sua miscela di azione, crescita personale e l'affascinante mondo ninja in cui è ambientato. L’anime, prodotto da Studio Pierrot, è andato in onda dal 2002 al 2007 con Naruto, la prima serie, per poi proseguire con Naruto Shippuden (2007–2017), che conclude la storia del protagonista, Naruto Uzumaki, nel suo percorso per diventare Hokage.

L’anime, però, non segue sempre alla lettera il materiale originale. Ed è qui che entrano in gioco i famigerati filler.

Cosa sono i filler e perché vengono inseriti?

Il termine filler indica quegli episodi (o interi archi narrativi) che non compaiono nel manga originale e che quindi sono contenuti esclusivi dell’anime. Solitamente vengono creati per una ragione ben precisa: dare tempo all’autore del manga di avanzare con la trama, evitando che l’anime lo raggiunga e lo superi.

Il problema? I filler spesso risultano meno coinvolgenti, con trame secondarie che non aggiungono nulla di significativo allo sviluppo dei personaggi o all’intreccio principale. In alcuni casi possono anche rallentare il ritmo della visione in maniera frustrante. Per questo molti fan preferiscono saltarli, specialmente nei rewatch.

Tuttavia, non tutti i filler sono da evitare. Alcuni episodi, seppur non canonici, offrono momenti divertenti, sviluppi secondari o approfondimenti su personaggi minori che nel manga hanno poco spazio. Perciò, più che saltarli in blocco, conviene distinguere tra filler da evitare e filler interessanti e da recuperare.

Questa guida cono tutti gli episodi di Naruto e Naruto Shippuden è stata realizzata separando gli episodi in:

Archi canonici: tratti direttamente dal manga, fondamentali per la trama

Archi filler: episodi completamente inventati, non presenti nel manga

Questa suddivisione è utile soprattutto per coloro i quali vogliono vedere o rivedere Naruto e Naruto Shippuden concentrandosi solo sulla trama principale oppure ottimizzando la visione con i filler utile per approfondire gli eventi più importanti della saga.

Naruto - gli episodi da vedere e filler da evitare

Naruto è composta da 220 episodi, 92 sono filler, e la maggior parte è inserita dopo l’episodio 135, dove la storia per il recupero di Sasuke volge al termine. L'anime può essere diviso in 5 grandi archi narrativi canonici che coprono gli eventi del manga fino al volume 27.

Test di selezione dei Genin (episodi 1–19)

Introduzione al mondo dei ninja, ai personaggi principali e al primo grande esame per diventare ninja di livello superiore. C'è anche la prima vera missione di Naruto, Sasuke e Sakura, con l’introduzione di Zabuza e Haku.

Arco: Canonico

Esame di selezione Chunin (episodi 20–67)

Una serie di prove per diventare Chunin: dalla prova scritta, alla foresta della morte fino agli scontri uno contro uno. Introduce molti personaggi iconici come Gaara, Rock Lee, Neji.

Arco: Canonico

Invasione di Konoha (episodi 68–80)

Orochimaru attacca il Villaggio della Foglia durante l’esame. Un arco importante per la storia e per il passato di molti personaggi.

Arco: Canonico

Ritorno di Itachi e fuga di Sasuke (episodi 81–101)

Descrizione: Si introduce l’Akatsuki, appaiono Itachi e Kisame. Inizia il conflitto interiore di Sasuke.

Arco: Canonico

Missione di protezione nella Terra del Tè (episodi 102-106)

Naruto e i membri del Team 7 sono chiamati a proteggere il corridore Idate Morino che deve vincere una corsa nel Paese del Tè.

Arco: Filler

Fuga di Sasuke (episodi 107–135)

Naruto e i suoi amici cercano di fermare Sasuke prima che lasci il villaggio. Battaglie fondamentali e forte carica emotiva.

Arco: Canonico

Missione d’investigazione nel Paese del Riso (episodi 136-141)

Naruto, Sakura e Jiraiya stanno indagando su Orochimaru, quando si imbattono nel clan Fuuma che è pronto a ostacolarli.

Arco: Filler

Missione di ricerca di Mizuki (episodi 142-147)

Naruto deve catturare un criminale evaso chiamato Mizuki.

Arco: Filler

Missione di ricerca dello scarabeo Bikochu (episodi 148-151)

Per cercare Sasuke, Naruto è aiutato dal Team 8 di Konoha nella ricerca di uno speciale scarabeo in grado di seguire il Chakra delle persone.

Arco: Filler

Missione della cattura della famiglia Kurosuki (episodi 152-157)

Naruto aiuta il team di Guy ad affrontare la pericolosa famiglia Kurosuki.

Arco: Filler



Missone di cattura di Gosunkugi (episodi 158 -161)

Naruto, Kiba e Hinata aiutano un uomo a discolparsi dalle accuse a lui mosse, mentre cercano il vero colpevole.

Arco: Filler



Missione di sterminio dei guerrieri maledetti (episodi 162-167)

Naruto, Neji e Tenten arrivano nella Terra degli Uccelli per investigare sull’apparizione di un misterioso fantasma.

Arco: Filler

Missione di Cattura di Kaima (Episodi 168-174)

Anko Mitarashi porta con sé Naruto, Ino e Shino nella Terra del Mare per trovare informazioni su Orochimaru.

Arco: Filler

Missione sul ritrovamento dell’oro sepolto (episodi 175-177)

Naruto insieme a Kiba e Hinata vanno alla ricerca di un tesoro nascosto per migliorare la propria percentuale di missioni risolte con successo.

Arco: Filler

Missione nel Paese delle Stelle (Episodi 178-183)

Naruto e il Team Guy, composto da Neji, Rock Lee e Tenten, vanno nel misterioso Paese delle Stelle per aiutare gli abitanti a proteggere una misteriosa reliquia che si dice sia arrivata dal cielo.

Arco: Filler

Missione di protezione dei venditori ambulanti: (episodi 184-191)

Naruto, Hinata e Choji devono proteggere alcuni venditori ambulanti da alcuni ninja del Paese delle Verdue.

Arco: Filler

Saga delle tre grandi bestie (episodi 192-196)

Guy e Rock Lee devono vedersela con tre fratelli ninja in cerca di vendetta su Guy.

Arco: Filler

Saga del ritrovamento dei piani di ricostruzione di Konoha (episodi 197-201)

I vari Genin di Konoha devono difendere il villaggio dai piani del maestro delle trappole Genno.

Arco: Filler

Episodio 202

Le 5 migliori battaglie ninja di Naruto

Arco: è un episodio recap

Missone di salvataggio di Yakumo Kurama (episodi 203-207)

Kurenai deve occuparsi di una sua vecchia allieva chiamata Yakumo Kurama, il cui clan ha un potente e pericoloso potere.

Arco: Filler

Missione di scorta di Kentetsu (episodi 208-212)

Naruto, Sakura e Rock Lee devono scortare un pericoloso criminale fino alla prigione, ma qualcuno punta a liberarlo. Arco: Filler

Missione per la ricerca della memoria di Menma (episodi 213-215)

Naruto dovrà aiutare Menma, un ninja che ha perso la memoria, a ricordarsi chi sia.

Arco: Filler

Missione di supporto al Villaggio della Sabbia (episodi 216-220)

Naruto e gli altri ninja di Konoha partono per dare supporto al Villaggio della Sabbia attaccato da quattro potenti ninja del villaggio di Takumi.

Arco: Filler

Naruto Shippuden - gli episodi da vedere e filler da evitare

Fra gli eventi di Naruto e quelli del suo sequel Naruto Shippuden c'è un salto temporale di 3 anni avvenuto dopo la missione per il ritrovamento di Sasuke. La serie continua fino alla conclusione della storia per ben 500 episodi di cui 214 sono filler. Naruto Shippuden può essere divisa in 13 grandi archi canonici.

Il ritorno di Naruto (episodi 1–32)

Naruto torna a Konoha dopo l’allenamento con Jiraiya. Viene introdotta la nuova Akatsuki e partono le missioni per contrastarla.

Arco: Canonico

Cattura del due code (episodi 33–53)

L’Akatsuki continua a catturare le Bestie Codate. Si vede Yugito Nii (Due Code) e lo scontro con Hidan e Kakuzu.

Arco: canonico

Hidan e Kakuzu (episodi 54–71)

Battaglie intense tra il Team Asuma e i membri dell’Akatsuki. Evento chiave: la morte di Asuma e la crescita di Shikamaru.

Tipo: filler

Il passato di Kakashi (episodi 72–89)

Approfondimento sulla giovinezza di Kakashi e la sua esperienza con Obito e Rin.

Tipo: Filler (DA RECUPERARE)

Arco del Sanbi (Tre Code) (episodi 90–112)

Missione per catturare il Tre Code. Episodi completamente scollegati dalla trama principale.

Arco: Filler

L'nfiltrazione di Itachi e Deidara (episodi 113–126)

Sasuke forma il suo team “Hebi” e si scontra con Deidara. Si avvicina la resa dei conti con Itachi.

Arco: canonico

Lo scontro tra Sasuke e Itachi (episodi 127–143)

Uno degli scontri più attesi e importanti dell’intera saga. Emergono anche retroscena chiave sull’Uchiha.

Tipo: Canonico

Il passato di Jiraiya (episodi 144–151)

Arco che esplora la storia di Jiraiya e ambienti del Villaggio della Pioggia.

Arco: Filler (DA RECUPERARE)

Assalto a Konoha (episodi 152–175)

Pain attacca Konoha. Naruto si allena con i rospi e raggiunge un nuovo livello di potere. Scontro epocale.

Arco: Canonico

I luoghi di Konoha (episodi 176-196)

Una serie di episodi flashback riguardanti diversi personaggi del Villaggio della Foglia, nei due anni precedenti al time skip.

Arco: Filler (DA RECUPERARE)

Il summit dei Kage (episodi 197–214)

Dopo la distruzione di Konoha, i Kage si riuniscono per discutere la minaccia Akatsuki. Sasuke torna in scena.

Arco: Canonico

La Quarta Guerra Ninja Prologo 1 (episodi 215–222)

Le forze shinobi si preparano al grande conflitto. Naruto apprende la verità su Kushina e Minato.

Arco: Canonico

La Quarta Guerra Ninja Prologo 2 (episodi 223–242)

Naruto viene portato nel Paese del Tuono per essere protetto su un’isola prima che la grande guerra inizi. In questi episodi affronterà diverse avventure sul mare mentre il suo viaggio in nave continua.

Arco: Filler (DA RECUPERARE)

L'allenamento di Naruto (episodi 243–256)

Descrizione: Naruto si allena per controllare il potere della Volpe a Nove Code.

Tipo: Canonico

La Quarta Guerra Ninja Prima Fase (episodi 257–289)

La guerra inizia e gli scontri tra le due fazioni si susseguono in tutti i campi di battaglia con diversi protagonisti chiamati in causa. La fazione di Akatsuki utilizza inoltre diversi ninja resuscitati grazie alla tecnica proibita utilizzata da Yamato

Tipo: Canonico

Arco di Itachi (episodi 290–295)

Approfondimento sulla redenzione di Itachi e la sua alleanza con Naruto.

Arco: Filler (DA RECUPERARE)

La Quarta Guerra Ninja Seconda Fase (episodi 296–320)

La guerra entra nel vivo con gli scontri con Obito e Madara.

Arco: Canonico

Sogno Infinito (episodi 321–348)

Descrizione: Episodi ambientati nel sogno dello Tsukuyomi Infinito di Uchiha con universi e scenari alternativ.

Arco: Filler

Arco della Squadra Speciale di Kakashi (episodi 349–361)

Arco dedicato al passato di Kakashi nella Squadra Speciale. Vengono mostrati anche Itachi e Yamato durante lo stesso periodo.

Arco: Filler

La Quarta Guerra Ninja Terza Fase (episodi 362–393)

Naruto, insieme a Killer Bee, Guy e Kakashi affronterà le altre bestie con i suoi nuovi poteri acquisiti grazie alla forza del Kyuubi.

Arco: Canonico

La Quarta Guerra Ninja Finale (episodi 394–479)

Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi affrontano Kaguya. Epilogo della Guerra Ninja.

Arco: Canonico

Infanzia (episodi 480-483)

Alcuni racconti che dipingono episodi dell’infanzia dei personaggi principali.

Arco: Filler

La vera storia di Sasuke (episodi 484-488)

La storia di Sasuke dopo la fine della Quarta Guerra Mondiale Ninja.

Arco: Filler



La vera storia di Shikamaru (episodi 489-493)

La storia di Shikamaru dopo la fine della Quarta Guerra Mondiale Ninja.

Arco: Filler

Un giorno perfetto per sposarsi (episodi 494-500)

La storia del matrimonio tra Naruto e Hinata. L’ultimo episodio si riallaccia all’ultimo capitolo del manga.

Arco: Filler (DA RECUPERARE)

I film di Naruto sono canonici?

Sono stati realizzati ben 11 film di Naruto ma solo 2 sono considerati canonici.

The Last: Naruto the Movie

La storia è ambientata dopo la Quarta Guerra Mondiale Ninja, più precisamente tra i capitoli 699 e 700 del manga, separati da un time skip di diversi anni. La storia è incentrata sul rapporto tra Naruto e Hinata coinvolgendo in particolar modo i sentimenti che i due provano l’uno per l’altra, e approfondisce anche un aspetto non raccontato nella storia principale legato al clan Otsutsuki.

Nel 2015 esce al cinema Boruto: Naruto The Movie (che arriverà per la prima volta nelle sale italiane in un appuntamento speciale e unico dal 23 al 25 giugno grazie a Nexo Digital - elenco sale e prevendite aperte su nexostudios.it). Il film ha per protagonista una nuova generazione di ninja del Villaggio della Foglia, in particolare di Boruto Uzumaki, figlio di Naruto Uzumaki e Hinata Hyuga, e Sarada Uchiha, figlia di Sasuke Uchiha e Sakura Haruno.

Dove vedere Naruto e Naruto Shippuden in streaming

Se vuoi immergerti nel mondo dei ninja di Konoha, oggi è fortunatamente molto più facile rispetto al passato grazie alle piattaforme di streaming legale che offrono la saga completa – o quasi – in italiano o con sottotitoli. Naruto (la serie originale) e Naruto: Shippuden sono disponibili in streaming su Prime Video che propone le stagioni in italiano con una qualità video eccellente ma spesso in forma parziale o a pagamento. Tuttavia, la disponibilità delle stagioni può variare nel tempo, quindi è sempre bene controllare che l’intera serie sia presente.

Accedi a Prime Video con il tuo abbonamento Amazon Prime

Sempre in italiano o con sottotitoli, la piattaforma Crunchyroll è la scelta ideale: qui troverai Naruto, Shippuden con aggiornamenti costanti e alta fedeltà rispetto alla versione originale. Alcuni episodi sono visibili gratuitamente con pubblicità, ma per accedere all’intero catalogo è consigliato l’abbonamento premium.