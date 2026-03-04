Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'MSI MAG 346CQ, monitor gaming curvo da 34" con pannello VA UWQHD 3440x1440, refresh rate a 180Hz, tempo di risposta di 1ms e curvatura 1500R. Perfetto per setup multi-monitor grazie al design frameless, supporta HDR Ready, 1,07 miliardi di colori e tecnologie Eye Care. Disponibile a soli 259,00€ con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale di 386,99€.

MSI MAG 346CQ, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI MAG 346CQ è il monitor ideale per chi cerca un'esperienza di gioco completamente immersiva, grazie al pannello VA curvo da 34" con risoluzione UWQHD 3440x1440 e curvatura 1500R. È consigliato soprattutto ai gamer competitivi ed eSports che necessitano di fluidità estrema, garantita dal refresh rate a 180Hz e dal tempo di risposta di 1ms. Anche chi ama i titoli open world o cinematografici troverà nell'ampio formato 21:9 e nella gamma di 1,07 miliardi di colori sRGB 100% un alleato eccezionale per godere ogni dettaglio visivo.

Questo monitor soddisfa anche le esigenze di chi trascorre molte ore davanti allo schermo, grazie alle tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker che riducono l'affaticamento visivo. La connettività versatile con HDMI 2.0b e DisplayPort 1.4a lo rende compatibile con PC, console e laptop, mentre il design frameless lo rende perfetto per setup multi-monitor. A 259€ invece di 386,99€, con uno sconto del 33%, rappresenta un'occasione imperdibile per chi vuole qualità premium a un prezzo accessibile.

