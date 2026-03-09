Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Logitech Lift, il mouse wireless pensato per chi trascorre lunghe ore alla scrivania. Grazie alla sua forma a 57 gradi, favorisce una postura naturale dell'avambraccio, riducendo l'affaticamento. Compatibile con Windows, macOS e iPadOS, si connette via Bluetooth o ricevitore Logi Bolt. Oggi è disponibile a soli 49,99€, con uno sconto del 39% rispetto al prezzo originale di 81,98€.

Logitech Lift, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech Lift è la scelta ideale per chi trascorre lunghe ore davanti al computer e soffre di affaticamento al polso o al braccio. È particolarmente consigliato a professionisti, studenti e smart worker che cercano un dispositivo in grado di ridurre lo stress fisico durante le sessioni di lavoro prolungate. Grazie alla sua forma verticale a 57 gradi, favorisce una postura naturale dell'avambraccio, alleviando tensioni e prevenendo disturbi legati all'uso prolungato del mouse tradizionale.

Con uno sconto del 39%, passando da 81,98€ a soli 49,99€, questo mouse rappresenta un'ottima opportunità anche per chi ha mani di dimensioni medio-piccole e desidera un'impugnatura confortevole con appoggio per il pollice. La connettività Bluetooth o Logi Bolt USB, i clic silenziosi e la compatibilità con Windows, macOS e iPadOS lo rendono versatile e adatto a chi lavora su più dispositivi. Un investimento concreto per il proprio benessere quotidiano.

Il Logitech Lift è progettato per mani destre medio-piccole, con una forma a 57 gradi che favorisce una postura naturale dell'avambraccio. Offre connettività Bluetooth o Logi Bolt USB, clic silenziosi e fino a 2 anni di autonomia.

