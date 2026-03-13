Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile sul Motorola Edge 70, lo smartphone ultra sottile da soli 5,99mm con design in alluminio aeronautico, tripla fotocamera da 50MP con Moto AI, display 6,67" Super HD 120Hz e batteria Silicon-Carbon da 4800mAh con ricarica TurboPower da 68W. Oggi lo trovate a soli 446,00€ invece di 799,00€, con uno sconto del 44%, nella colorazione esclusiva PANTONE Lily Pad.

Motorola Edge 70, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Motorola Edge 70 con Moto AI è il dispositivo ideale per chi cerca uno smartphone premium senza compromessi, disponibile oggi su Amazon con uno sconto eccezionale del 44%, a soli 446€ invece di 799€. È consigliato a chi ama la fotografia mobile, grazie alla tripla fotocamera da 50MP con flicker sensor e selfie da 50MP, potenziata dall'intelligenza artificiale Moto AI per scatti perfetti in ogni condizione. Il design ultrasottile da 5,99mm in alluminio aeronautico e soli 159g lo rende perfetto anche per chi privilegia estetica e portabilità.

Questo smartphone soddisfa le esigenze di chi ha bisogno di autonomia elevata, grazie alla batteria Silicon-Carbon da 4800mAh con ricarica rapida TurboPower da 68W e supporto wireless da 15W. La certificazione Military Standard e la resistenza IP68/IP69 lo rendono adatto a chi vive uno stile di vita dinamico. Il display AMOLED Super HD da 6,67" a 120Hz garantisce un'esperienza visiva immersiva, perfetta per chi consuma contenuti multimediali quotidianamente.

Il Motorola Edge 70 è uno smartphone ultrasottile da 5.99mm con scocca in alluminio aeronautico da 159g. Offre una tripla fotocamera da 50MP, display AMOLED 6.67" 120Hz, batteria Silicon-Carbon 4800mAh con ricarica TurboPower 68W e Moto AI integrata.

Vedi offerta su Amazon