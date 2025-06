La Figuarts ZERO di Luffy - Gum-Gum Hawk Gatling convince per dinamismo, qualità pittorica e resa scenica, diventando una delle migliori rappresentazioni statiche del protagonista di One Piece. Anche senza accessori extra, il prodotto si impone come pezzo da collezione imprescindibile per i fan della serie.

Tra le più recenti uscite dedicate all’universo di One Piece, spicca senza dubbio la nuova figure di Monkey D. Luffy Gum Gum Hawk Gatling, realizzata da Bandai per la linea Figuarts Zero e ispirata alla spettacolare saga di Egghead. Parliamo di una statua in PVC che non solo riproduce con grande fedeltà il celebre protagonista dei Mugiwara, ma lo immortala in uno dei suoi attacchi più iconici, in una posa dinamica e carica d’energia.

La linea Figuarts Zero è ben nota ai collezionisti per la sua attenzione al dettaglio, l’ottimo rapporto qualità/prezzo e la forte componente scenografica delle sue realizzazioni. E questa nuova uscita dedicata al futuro Re dei Pirati non fa eccezione: effetti visivi in plastica semi-trasparente, una scultura esplosiva e colori brillanti rendono questa figure un pezzo da non perdere per gli appassionati della serie.

Dopo la potente Nami Lightning Blast (qui potete leggerela nostra recensione), anche Luffy riceve una trasposizione che punta tutto su azione e impatto visivo, perfetta per chi ama esporre i propri personaggi in pose che sembrano uscite dritte dallo schermo.

Chi è Monkey D. Luffy?

Nella saga di Egghead, Monkey D. Luffy si presenta in una veste rinnovata, sia nel design che nell'approccio narrativo. Dopo gli eventi di Wano, Luffy e la sua ciurma approdano sull'isola di Egghead, sede dei laboratori del geniale scienziato Vegapunk. Qui, Luffy si ritrova coinvolto in una serie di eventi che mettono in luce la sua crescita come pirata e leader.

In questa saga, Luffy adotta un abbigliamento più tecnologico, con un "future suit" che riflette l'ambiente avanzato dell'isola di Egghead. Questo nuovo look è caratterizzato da elementi high-tech che si integrano con il suo stile distintivo, mantenendo la sua essenza ribelle e avventurosa.

Luffy continua a perfezionare le sue tecniche di combattimento. In particolare, la figura Figuarts Zero lo ritrae mentre esegue il Gum-Gum Hawk Gatling, un attacco che combina la velocità del Gear Second con l'uso dell'Haki dell'armamento. Questa mossa rappresenta la sua capacità di adattarsi e potenziare le sue abilità in risposta alle sfide sempre più complesse che affronta.

La Figuarts Zero di Monkey D. Luffy

Packaging

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

La confezione della Figuarts Zero dedicata a Monkey D. Luffy - Gum-Gum Hawk Gatling si presenta con un design accattivante e fortemente scenografico, perfettamente in linea con l’energia esplosiva del personaggio. Sulla parte frontale, una grande finestra trasparente permette di intravedere la figure all’interno, anticipando il dinamismo della posa scelta da Bandai. Il nome del personaggio è riportato in caratteri grandi e decisi, con un font bianco dall’effetto pennellato che comunica immediatamente l’azione e la forza del momento raffigurato.

Lo sfondo è dominato da toni roventi di arancione, rosso e nero, con effetti grafici che simulano l’esplosione e la velocità dei colpi del Gum-Gum Hawk Gatling, ripresi anche nella grafica illustrata della figure stessa. A completare il design frontale, troviamo il logo della linea Figuarts Zero in alto a sinistra, e i marchi ufficiali di Bandai, Tamashii Nations e Toei Animation in basso.

Il retro della confezione, invece, offre una panoramica completa della statua attraverso una serie di immagini ad alta risoluzione che ne evidenziano i dettagli principali: l’intensità dell’espressione di Luffy, il movimento frenetico delle braccia multiple, e l’impatto visivo degli effetti scenici. Il codice "SSG" sulla parte frontale dell’abito di Luffy e il numero "163" riportato sulla schiena sono ben visibili anche nella confezione, richiamando il look specifico della saga di Egghead.

Monkey D. Luffy Gum-Gum Hawk Gatling - Figuarts Zero

Immagine 1 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

Alta circa 18 cm, la nuova Figuarts Zero di Monkey D. Luffy proposta da Tamashii Nations cattura uno dei momenti più iconici del personaggio durante l’arco narrativo di Egghead. La figure rappresenta Luffy in piena esecuzione del Gum-Gum Hawk Gatling, un attacco tanto spettacolare quanto complesso da tradurre in forma statica, ma che Bandai riesce a scolpire con sorprendente efficacia. Il punto di forza principale è la resa dinamica delle numerose braccia in movimento: ognuna è posizionata con una direzione specifica, senza mai risultare confusa o ridondante. Un equilibrio perfetto tra distanze, inclinazioni e volumi dona alla scena una profondità tridimensionale estremamente credibile.

Il volto di Luffy è scolpito con grande espressività: la bocca è spalancata in un urlo di battaglia, i denti serrati e lo sguardo infuocato, trasmettendo tutta la tensione dell’azione. Anche il celebre cappello di paglia, spesso relegato a semplice ornamento, partecipa al dinamismo della scena: sollevato dal vento e trattenuto simbolicamente dalla forza di volontà del protagonista. La base, realizzata in PVC trasparente, rappresenta una nuvola stilizzata che simula l’energia sprigionata dall’attacco e amplifica la verticalità e il senso di movimento della composizione.

Immagine 1 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

Dal punto di vista cromatico, la figure sorprende per l’elevato livello qualitativo della colorazione. Il rosso vivido della mantella SSG contrasta con l’intensità lucida dei pugni neri potenziati dall’Haki, mentre il bianco traslucido delle onde d’urto e delle esplosioni d’aria valorizza l’intera scena. Il trattamento della vernice è accurato: la mantella presenta sfumature e ombreggiature che evitano l’effetto piatto, mentre i pugni riflettono la luce come se fossero carichi di energia viva. La pelle di Luffy, opaca e calda, bilancia perfettamente l’intensità del resto dei colori.

I dettagli minori, come le pieghe dei pantaloncini, le sfumature delle ginocchiere e le nuvole alla base con leggere variazioni in grigio e rosa, mostrano l’attenzione minuziosa di Bandai nella rifinitura. Questa Figuarts Zero non è solo un oggetto da esposizione, ma una vera e propria esplosione visiva che racconta un istante narrativo con potenza e precisione.

Conclusioni

La Figuarts Zero di Monkey D. Luffy - Gum-Gum Hawk Gatling è una dichiarazione d’intenti da parte di Tamashii Nations: rappresentare l’anima dell’azione e la forza emotiva di One Piece in una forma plastica, compatta ma potentissima. Nonostante l’assenza di accessori extra o parti intercambiabili, la figure si impone visivamente grazie a una scultura eccellente, un dinamismo credibile e un comparto pittorico sopra la media per la linea. La cura con cui sono gestiti i volumi, le proporzioni e le trasparenze conferma l’evoluzione tecnica della gamma Figuarts Zero, sempre più orientata a catturare momenti anime-accurate da esporre come vere e proprie istantanee tridimensionali.

È un prodotto che non ha bisogno di gimmick aggiuntivi: racconta da solo tutto ciò che serve, risultando perfetto sia per chi desidera un pezzo scenico da esporre, sia per i fan più appassionati dell’ultima saga dell’anime. In definitiva, una figure esplosiva sotto ogni punto di vista, consigliata senza riserve agli appassionati della serie e ai collezionisti di statiche di alto impatto visivo.

Monkey D. Luffy – Gum-Gum Hawk Gatling Figuarts Zero sarà disponibile in Italia a giugno 2025. Sarà acquistabile sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.