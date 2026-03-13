Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul monitor MSI PRO MP273A, display IPS da 27" Full HD con frequenza di aggiornamento a 100Hz, tempo di risposta 1ms e copertura sRGB al 106%. Dotato di altoparlanti integrati, compatibilità AMD FreeSync e certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort per ridurre l'affaticamento visivo. Lo trovate a soli 84,99€, con uno sconto del 39% rispetto al prezzo originale di 139,99€.

MSI PRO MP273A, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI PRO MP273A è il monitor ideale per chi cerca una soluzione completa e versatile per il lavoro quotidiano, lo studio e l'intrattenimento. È particolarmente consigliato a professionisti e studenti che trascorrono molte ore davanti allo schermo, grazie alla certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort e alla tecnologia Less Blue Light PRO che riducono l'affaticamento visivo. Chi lavora in smart working apprezzerà anche gli altoparlanti integrati da 3W, perfetti per videoconferenze, e la compatibilità con molteplici ingressi come HDMI, DisplayPort e D-Sub.

Questo monitor soddisfa anche le esigenze di chi vuole aggiornare la propria postazione senza spendere una fortuna: a soli 84,99€ invece di 139,99€ (-39%), offre un pannello IPS da 27" con copertura sRGB al 106%, 100Hz di refresh rate e 1ms MPRT per immagini fluide e reattive. Il supporto VESA 75mm permette il montaggio a parete o su braccio, rendendolo adatto anche a chi vuole ottimizzare lo spazio sulla scrivania. La compatibilità con AMD FreeSync lo rende appetibile anche per i gamer occasionali.

MSI PRO MP273A è un monitor da 27" Full HD IPS con risoluzione 1920x1080, frequenza di 100Hz e risposta 1ms MPRT. Offre copertura sRGB 106%, certificazione TÜV Eye Comfort, altoparlanti 3W integrati e compatibilità AMD FreeSync.

