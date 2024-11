Monitor ASUS TUF Gaming VG34VQL3A: immersione totale nei tuoi giochi! (-187€)

Cercare un monitor da gaming a un prezzo conveniente? Unieuro propone una fantastica offerta Black Friday su ASUS TUF Gaming VG34VQL3A, oggi disponibile a soli 262,43€, prezzo ribassato dal costo originale di 449,90€! Questo monitor gaming da 34" offre una risoluzione di 3440 x 1440, una frequenza di aggiornamento di 180Hz e tecnologie all'avanguardia come ELMB Sync, FreeSync Premium e compatibilità G-Sync, progettate per eliminare gli effetti di ghosting e tearing, assicurando così un'esperienza di gioco coinvolgente e fluida. Con ASUS TUF Gaming VG27AQ3A, godrete di immagini di gioco nitide e di alta qualità, ideali per i giocatori professionisti alla ricerca di prestazioni superiori.

Vedi offerta su Unieuro

ASUS TUF Gaming VG34VQL3A, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto del monitor gaming ASUS TUF Gaming VG27AQ3A è particolarmente consigliato agli appassionati di gaming che cercano un'esperienza di gioco immersiva e di alta qualità. Con una frequenza di aggiornamento di 180Hz e una risoluzione UltraWide Quad HD, questo monitor è progettato per offrire immagini fluide e dettagliate, ideale per i giocatori professionisti che richiedono prestazioni elevate. Inoltre, grazie alla compatibilità con le tecnologie FreeSync Premium, G-Sync e AdaptiveSync, garantisce una giocabilità senza strappi, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di sistema.

Il monitor ASUS TUF Gaming VG27AQ3A si rivolge anche a chi desidera migliorare l'estetica e la funzionalità del proprio spazio di gioco. Il design Ultrawide, elegante e nero, si adatta bene a qualsiasi setup, mentre le tecnologie ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) e HDR-10 lavorano insieme per eliminare ghosting e tearing, arricchendo al contempo le aree luminose e scure delle immagini.

Questo monitor Asus, offerto a 262,43€, rappresenta una scelta eccellente per i giocatori che cercano un monitor ad alte prestazioni, in grado di soddisfare le esigenze di gioco più avanzate. L'alta frequenza di aggiornamento, combinata con tecnologie avanzate per la riduzione di ghosting e tearing, assicura un'esperienza di gioco fluida e dettagliata. Se siete alla ricerca di un monitor gaming che non comprometta su qualità e prestazioni, ASUS TUF Gaming VG34VQL3A è sicuramente un'opzione da considerare.

