Nickelodeon Land apre le sue porte a Mirabilandia ed entra di forza nell’intrattenimento per famiglie in Italia.



Con un investimento da 20 milioni di euro e una collaborazione di peso con Paramount, il parco divertimenti più grande d’Italia inaugura ufficialmente la prima area tematica Nickelodeon del Paese. Una novità attesa, colorata e ricca di elementi, che segna una svolta strategica per Mirabilandia: offrire esperienze immersive e intergenerazionali capaci di unire i bambini e i loro genitori sotto il segno dell’avventura.

Mirabilandia

Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia

Abbiamo intervistato, Managing Director di Mirabilandia, per scoprire com’è nato questo ambizioso progetto, cosa comporta gestire una proprietà intellettuale di caratura globale e quali sono le prossime sfide e visioni per il parco. Dalla sostenibilità alla leadership, passando per l’impegno verso un turismo sempre più internazionale, ecco cosa ci ha raccontato.

Con oltre vent’anni di esperienza nel mondo dell’entertainment e un solido background in marketing e vendite, Sabrina Mangia ha assunto il ruolo di Direttore Generale di Mirabilandia dopo aver ricoperto posizioni di crescente responsabilità all’interno del parco. La sua leadership si distingue per uno stile inclusivo e partecipativo, orientato alla valorizzazione del lavoro di squadra e al concetto di “gentilezza operativa”, che si traduce in un ambiente di lavoro sano e accogliente, tanto per i dipendenti quanto per i visitatori.

Prima donna a guidare il parco dalla sua apertura nel 1992, Mangia ha debuttato nel suo incarico con una sfida significativa: l’inaugurazione di Nickelodeon Land, una delle più importanti e complesse operazioni tematiche mai realizzate a Mirabilandia. Una sfida vinta con entusiasmo e visione strategica, segno di una nuova fase per il parco e per tutto il comparto dell'intrattenimento italiano.