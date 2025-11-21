Threezero amplia la linea MDLX dedicata all’universo di Mega Man con la nuova Mega Man X “Rising Fire Edition”, ora disponibile in preordine. Questa variante non si limita a una semplice recolor, ma celebra in modo accurato il potenziamento Rising Fire, ricreando l’aspetto che Mega Man X assume dopo aver ottenuto l’iconica arma speciale nel videogioco. Per appassionati e collezionisti rappresenta una proposta dinamica, compatta e ricca di dettagli.

Mega Man X Rising Fire Edition MDLX - Threezero

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La figure, realizzata in scala 1:12 e caratterizzata da un’altezza di circa 12,1 cm, presenta una livrea rinnovata con tonalità di rosso e viola chiaro che enfatizzano la natura fiammeggiante del power-up. Il corpo combina componenti in metallo e plastica, una scelta che garantisce maggiore rigidità alle articolazioni e al tempo stesso una sensazione di qualità superiore. Nonostante le dimensioni contenute, la Rising Fire Edition vanta infatti un livello ingegneristico elevato e una costruzione solida, piacevole da maneggiare.

I 34 punti di articolazione permettono di replicare con precisione numerose pose d’azione, incluse quelle più iconiche legate alla tecnica Rising Fire. Un dettaglio particolarmente interessante riguarda la presenza di magneti integrati nei piedi, utili per fissare la figure a superfici metalliche e ampliare così le opzioni espositive, anche in configurazioni particolarmente dinamiche.

Sul fronte degli accessori, questa edizione propone un avambraccio X-Buster intercambiabile e un pugno destro dedicato alla tecnica Rising Fire, entrambi pensati per enfatizzare il tema dell’attacco speciale. L’effetto fiamma incluso è realizzato in una colorazione rosso intenso e viene accompagnato da una variante aggiuntiva e da un supporto dedicato per simulare la fase immediatamente successiva al lancio della sfera di fuoco. Completano l’equipaggiamento due volti intercambiabili: uno standard e uno urlante, ideale per pose di combattimento più energiche.

Prezzo e data di uscita

La Mega Man X Rising Fire Edition MDLX può essere preordinata al prezzo di circa 60 euro. L’uscita ufficiale è prevista per il secondo quadrimestre del 2026, con distribuzione italiana affidata a Cosmic Group, partner ufficiale di Threezero. Un’aggiunta significativa per chi segue con passione le produzioni dedicate al mondo di Mega Man e alle linee da collezione ad alta posabilità.