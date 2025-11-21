Amazon lancia un'offerta imperdibile sul nuovissimo Apple MacBook Air 13'' con chip M4 nella colorazione Mezzanotte. Grazie a uno sconto di 300€, potete portarvi a casa questo concentrato di tecnologia a 849€ invece di 1.149€. Risparmiate 300€ sul MacBook Air M4 da 849€ e scoprite la potenza dell'Apple Intelligence, un display Liquid Retina da 13,6 pollici e un'autonomia straordinaria fino a 18 ore.

MacBook Air M4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Air 13" con chip M4 è la scelta ideale per chi cerca un portatile versatile e potente senza compromessi sulla portabilità. Perfetto per studenti universitari e professionisti in mobilità, questo dispositivo risponde alle esigenze di chi lavora con più applicazioni contemporaneamente, si dedica al video editing o necessita di un computer affidabile per l'intera giornata lavorativa grazie alle 18 ore di autonomia. Con l'integrazione di Apple Intelligence, soddisfa anche chi desidera un assistente personale intelligente per scrivere, organizzare e creare contenuti in modo più efficiente, il tutto con la massima attenzione alla privacy. La configurazione con 16GB di memoria unificata garantisce prestazioni fluide anche con carichi di lavoro impegnativi.

Particolarmente indicato per creativi e content creator, il display Liquid Retina da 13,6" con supporto per un miliardo di colori offre una fedeltà cromatica eccezionale per foto e video. La videocamera da 12MP con Center Stage e il sistema audio spaziale lo rendono perfetto anche per chi partecipa frequentemente a videoconferenze professionali o lezioni online. Con uno sconto del 26% che porta il prezzo a 849€, rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole entrare nell'ecosistema Apple o aggiornare il proprio dispositivo, beneficiando della perfetta integrazione con iPhone e altri prodotti della mela.

Con uno sconto del 26% che porta il prezzo da 1149€ a soli 849€, questo MacBook Air rappresenta un'opportunità imperdibile. Vi consigliamo l'acquisto per l'eccezionale rapporto qualità-prezzo e le prestazioni di livello professionale che vi accompagneranno per anni.

