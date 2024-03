Luigi's Mansion 2 Remake: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Tra le uscite più attese quest'anno dagli appassionati di Nintendo spicca decisamente Luigi's Mansion 2 HD, il remake dell'acclamato secondo capitolo della saga, originariamente lanciato nel 2013 su Nintendo 3DS. Questo titolo arriverà sul mercato il 27 giugno e, se state fremendo all'idea di giocarci, qui troverete una guida agli store dove è possibile prenotarlo al prezzo più vantaggioso!

Luigi's Mansion 2 HD, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo gioco rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati di avventure e per chi ama cimentarsi in puzzle complessi all'interno di ambientazioni affascinanti ma leggermente sinistre. Grazie a una grafica rinnovata, Luigi's Mansion 2 HD si adatta sia ai fan dell'edizione originale sia ai nuovi giocatori che desiderano esplorare questa avventura che combina esplorazione, azione ed enigmi in modo unico.

È anche un'ottima opzione per chi cerca un gioco da condividere con amici, dato che introduce una modalità multiplayer rinnovata che consente la collaborazione fino a quattro giocatori, sia localmente che online. Indipendentemente dal voler affrontare da soli la Torre del caos o con il supporto degli amici, Luigi's Mansion 2 HD promette di regalare ore di divertimento e sfide avvincenti, vestendo i panni di uno dei personaggi più carismatici di Nintendo.

Luigi's Mansion 2 HD, dove acquistarlo al miglior prezzo

Attualmente, Amazon si posiziona come l'opzione più vantaggiosa per il preordine di Luigi's Mansion 2 HD, offrendolo a 59,99€. Oltre al prezzo vantaggioso, i clienti Prime godono di ulteriori benefici: la garanzia di ricevere il gioco il giorno del lancio, il 27 giugno, e la sicurezza di pagare il prezzo più basso fino alla spedizione. Se non avete ancora sottoscritto l'abbonamento Prime, questa potrebbe essere l'occasione ideale per farlo, approfittando dei 30 giorni gratuiti che consentono di accedere a tutti i vantaggi offerti dal servizio.