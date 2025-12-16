Siete alla ricerca di una luce selfie compatta e versatile per i vostri contenuti social? La NEEWER BASICS è ora in offerta su Amazon a 14,99€ invece di 26,99€. Questo ring light LED pieghevole si attacca magneticamente ai vostri iPhone compatibili con MagSafe e offre 5 temperature di colore diverse con 5 livelli di luminosità regolabili. Con uno sconto del 45%, potrete portare a casa questa luce selfie a soli 14,99€, completa di batteria ricaricabile da 850mAh che garantisce 110 minuti di autonomia, specchio per il trucco integrato e supporto per telefono. Perfetta per selfie, videoconferenze e creazione di contenuti!

Luce selfie magnetica, chi dovrebbe acquistarla?

La NEEWER BASICS è la soluzione ideale per tutti i content creator e gli appassionati di fotografia mobile che desiderano migliorare la qualità delle proprie riprese senza investire cifre elevate. Questo dispositivo vi conquisterà se siete alla ricerca di un'illuminazione professionale portatile per i vostri selfie, video YouTube, TikTok o Instagram. È particolarmente consigliata a vlogger, influencer e truccatori professionisti che necessitano di una luce sempre a portata di mano durante gli spostamenti. Grazie alla compatibilità magnetica con iPhone e alla possibilità di utilizzo su dispositivi Android tramite l'anello adesivo incluso, si adatta perfettamente alle esigenze di chi lavora in mobilità e partecipa frequentemente a videoconferenze o meeting online.

Questa mini ring light risponde brillantemente alle necessità di chi cerca versatilità e praticità in un unico prodotto compatto. Con le sue 5 temperature colore regolabili e 5 livelli di luminosità, vi permetterà di adattare l'illuminazione a qualsiasi situazione, dal trucco mattutino alle riprese serali. La funzione 3 in 1 come luce, supporto per telefono e specchio per il trucco la rende indispensabile per chi desidera ottimizzare spazio e budget. Con un'autonomia di 110 minuti e dimensioni ultra compatte di soli 6x7x2cm, vi accompagnerà ovunque senza pesare sulla borsa, garantendovi risultati professionali in ogni momento della giornata.

La NEEWER BASICS è una soluzione compatta e versatile per chi cerca un'illuminazione professionale sempre a portata di mano. Dotata di 48 LED con CRI95 e 700lx di potenza, questa ring light pieghevole offre 5 temperature colore e 5 livelli di luminosità regolabili. Compatibile con iPhone MagSafe e dispositivi Android tramite anello magnetico incluso, si fissa facilmente al telefono con rotazione a 360° e inclinazione a 270°.

