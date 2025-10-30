Tra gli stand più rilevanti del Lucca Comics & Games 2025, quello di Infinite Statue, in collaborazione con Kaustic Plastik, cattura l’attenzione dei collezionisti con una selezione di statue che coniugano arte e precisione. Fondata in Italia, Infinite Statue si è imposta come punto di riferimento per chi desidera arricchire la propria collezione con pezzi che superano la tradizionale concezione di figure, distinguendosi per l’elevata qualità artigianale. L’attenzione ai dettagli, dagli accessori ai costumi, trasforma ogni creazione in un autentico capolavoro. Presso lo stand, appassionati e collezionisti possono ammirare e acquistare figure caratterizzate da una straordinaria accuratezza nelle sculture e da una notevole cura dei particolari, capaci di sorprendere chi è alla ricerca di un elemento davvero unico per la propria collezione.
Lucca Comics and Games 2025 Infinite Statue: prodotti in esposizione
Tra le statue che abbiamo avuto modo di fotografare da vicino, spiccano numerose novità di grande interesse, come quelle dedicate a Zenigata e Goemon, a Brandon Lee dal film Il Corvo, a John Wayne e molte altre. Di seguito verrà presentata la galleria fotografica con le immagini realizzate presso lo stand di Infinite Statue:
Lucca Comics and Games 2025 - Infinite Statue: prodotti in vendita
Topo Gigio: 200 Euro
Franco Nero: 350 Euro
Tuareg Moto Zodiaco: 100 Euro
Mimmo su Fiat 1100: 130 Euro
Furio su Fiat 131 Panorama: 130 Euro
Enzo su Fiat Dino Spider: 130 Euro
Crepax Valentina: 130 Euro
Mona Street: 250 Euro
Jack Lemmon: 100 Euro
Marlon Brando: 350 Euro
Terence Hill: 500 Euro
Paul Newman: 250 Euro
Jerry Lewis: 400 Euro
Dove Trovarle
I prodotti di Infinite Statue e Kaustic Plastik saranno disponibili presso il padiglione di Cosmic Group in Piazza S. Maria, aperto per l’intera durata della manifestazione, dal 29 ottobre al 2 novembre 2025.