Il ritorno del Signore Oscuro è uno dei momenti più potenti dell’intera saga cinematografica di Harry Potter e il Calice di Fuoco. È lì che tutto cambia: l’atmosfera si fa più cupa, il pericolo diventa reale e il mondo magico perde definitivamente la sua innocenza.

Proprio da quel film arriva la nuova SH Figuarts dedicata a Lord Voldemort, ultima uscita del franchise “Harry Potter” all’interno della celebre collana di Bandai sotto l’etichetta Tamashii Nations.

Oggi su Cultura Pop andiamo ad analizzare nel dettaglio questa figure in scala 1/12 che porta sugli scaffali dei collezionisti uno dei villain più iconici del cinema fantasy moderno. Una proposta che punta tutto su fedeltà cinematografica, posabilità e presenza scenica, cercando di catturare l’inquietante eleganza del personaggio interpretato da Ralph Fiennes.

Ma questa versione riesce davvero a rendere giustizia al carisma glaciale del mago oscuro? Scopriamolo insieme, punto per punto, nella nostra recensione completa della SH Figuarts Lord Voldemort.

Chi è Lord Voldemort?

Lord Voldemort, nato come Tom Marvolo Riddle, è il principale antagonista della saga di Harry Potter e uno dei villain più iconici del cinema fantasy moderno, soprattutto nella sua incarnazione vista in Harry Potter e il Calice di Fuoco.

Studente brillante di Hogwarts, Riddle dimostra fin da giovane un talento straordinario per la magia, ma anche un’indole fredda e manipolatrice. Ossessionato dal potere e dall’immortalità, intraprende un percorso sempre più oscuro che lo porta a rinnegare il proprio nome e a trasformarsi in Lord Voldemort. La sua ricerca dell’eternità culmina nella creazione degli Horcrux, frammenti della sua anima nascosti in oggetti magici per sfuggire alla morte.

Ideologicamente, Voldemort promuove la supremazia dei maghi purosangue e disprezza i nati babbani, nonostante lui stesso abbia origini miste. È un personaggio incapace di provare amore o empatia, e proprio questa mancanza diventa il suo più grande limite.

Dopo la sua rinascita ne Il Calice di Fuoco, assume l’aspetto che tutti conosciamo: pelle pallidissima, lineamenti serpenteschi e sguardo glaciale, reso sul grande schermo dall’interpretazione magnetica di Ralph Fiennes.

Packaging

Immagine 1 di 2 Immagine 2 di 2

La SH Figuarts Lord Voldemort si presenta con un packaging che unisce eleganza e identità cinematografica, restando fedele allo stile della linea ma con una forte impronta “Wizarding World”.

La scatola è il classico box con ampia finestra frontale trasparente, elemento ormai distintivo delle SH Figuarts, che permette di vedere chiaramente la figure e l’abbondanza di accessori già al primo sguardo. L’interno è organizzato in modo ordinato, con blister sagomato che tiene ben ferme le varie parti intercambiabili.

Dal punto di vista grafico troviamo una base blu notte impreziosita da decorazioni dorate a tema magico: simboli, icone e dettagli che richiamano l’universo di Harry Potter e il Calice di Fuoco. La scelta cromatica funziona molto bene perché crea un contrasto elegante con il nero della tunica di Voldemort visibile attraverso la finestra.

Nella parte frontale spicca il logo ufficiale di Harry Potter, accompagnato dalla targhetta con il nome Lord Voldemort (Harry Potter and the Goblet of Fire), incorniciata in oro. Sul lato destro è presente un’immagine promozionale del personaggio in posa minacciosa con bacchetta alzata, che anticipa già la sua forte presenza scenica.

Il retro della confezione cambia completamente atmosfera: sfondo dorato caldo e una grande immagine della figure a figura intera, affiancata da una serie di scatti che mostrano le possibilità di posa, le espressioni alternative e gli effetti magia. È un retro molto “narrativo”, che aiuta il collezionista a immaginare subito le potenzialità espositive del prodotto.

Presenti, come da tradizione, i loghi ufficiali di Bandai e Tamashii Nations, oltre al bollino Tamashii Quality e alle informazioni di produzione.

Blister

Una volta aperta la confezione, la SH Figuarts Lord Voldemort conferma la cura che già si percepisce dall’esterno. Il blister interno è ben organizzato e sagomato con precisione, progettato per proteggere ogni componente senza esercitare pressioni eccessive sulle parti più sottili come mani e bacchetta.

La figure è posizionata a sinistra, ben salda, mentre gli accessori sono distribuiti lateralmente in alloggi dedicati. La disposizione è ordinata e intuitiva: ogni elemento è facilmente accessibile e l’estrazione risulta semplice, senza la fastidiosa sensazione di dover forzare la plastica, aspetto che per noi collezionisti fa sempre la differenza.

La dotazione è piuttosto generosa. Lord Voldemort è accompagnato da due teste intercambiabili, che permettono di variare l’espressione del personaggio passando da uno sguardo più controllato a uno decisamente più minaccioso. Non manca ovviamente la sua iconica bacchetta, sottile e ben proporzionata alla scala 1/12, elemento imprescindibile per qualsiasi posa d’attacco.

A completare il set troviamo effetti scenici per le magie, perfetti per ricreare i duelli visti in Harry Potter e il Calice di Fuoco, oltre a quattro coppie di mani intercambiabili pensate per gestualità teatrali, pose da incantesimo e momenti più statici.

Aspetto e posabilità

Immagine 1 di 4 Immagine 2 di 4 Immagine 3 di 4 Immagine 4 di 4

Entriamo nel vivo con l’analisi della figure vera e propria. La SH Figuarts Lord Voldemort si distingue fin da subito per la cura nei dettagli e per una realizzazione complessiva che si mantiene pienamente in linea con gli standard qualitativi della linea.

Parliamo di una figure completamente articolata alta circa 15 cm, proporzionata correttamente alla scala 1/12 e capace di restituire l’aspetto esile e inquietante visto in Harry Potter e il Calice di Fuoco. Il corpo è sottile, le spalle strette, le mani lunghe e affusolate: l’impatto visivo è immediatamente riconoscibile e coerente con il personaggio interpretato da Ralph Fiennes.

La scelta più interessante fatta da Bandai riguarda però l’abbigliamento. Per il Signore Oscuro si è optato per abiti in tessuto anziché per il classico PVC scolpito. Una decisione che cambia completamente la percezione del prodotto: la veste nera risulta più naturale, più credibile nei movimenti e decisamente più fedele all’iconica silhouette cinematografica.

Immagine 1 di 4 Immagine 2 di 4 Immagine 3 di 4 Immagine 4 di 4

Il tessuto permette alla figure di assumere pose più dinamiche e teatrali, valorizzando la componente scenica del personaggio. Tuttavia, non è una soluzione priva di compromessi. La mantella, pur essendo posabile, non sempre è semplice da modellare: in alcune configurazioni può apparire leggermente più “gonfia” del dovuto e non sempre restituisce quell’effetto fluido e aderente che si vede sullo schermo. Serve un po’ di pazienza per trovare la sistemazione ideale, soprattutto se si punta a una posa elegante e controllata.

Dal punto di vista della presenza scenica, però, l’impatto è notevole. L’effetto combinato tra corpo snello e abiti in stoffa rende questa SH Figuarts molto diversa dalle classiche figure con tunica rigida, offrendo un colpo d’occhio più realistico e meno “giocattoloso”.

A completare l’esperienza troviamo anche effetti magici dedicati, accompagnati da basetta espositiva, che permettono di ricreare le scene di duello viste nel film. Un’aggiunta che valorizza ulteriormente l’aspetto dinamico della figure e amplia le possibilità di display per chi ama costruire vere e proprie mini-scene.

Conclusioni

Arrivati alla fine della nostra analisi, la SH Figuarts Lord Voldemort si conferma una delle proposte più interessanti dedicate al Wizarding World in scala 1/12. Bandai e Tamashii Nations hanno scelto di puntare su una resa elegante e cinematografica del personaggio visto in Harry Potter e il Calice di Fuoco, e il risultato è una figure che riesce a trasmettere presenza, carisma e inquietudine.

Nel complesso, questa SH Figuarts riesce nell’obiettivo più importante: portare sugli scaffali una versione credibile, elegante e scenografica di Lord Voldemort, capace di dialogare perfettamente con eventuali altre figure della linea. Per i fan della saga e per i collezionisti SH Figuarts, è un tassello che difficilmente passerà inosservato.

Lord Voldemort SH Figuarts sarà presto disponibile per l'acquisto in Italia, sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.