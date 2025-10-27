La Logitech G515 LIGHTSPEED TKL è in offerta su Amazon a un prezzo davvero conveniente di 90,15€ rispetto ai 139,99€ di listino. Questa tastiera gaming meccanica a profilo ribassato vi conquisterà con i suoi switch GL Brown Tactile lubrificati, la connettività wireless ultra-rapida a 1ms e un'autonomia fino a 36 ore. Il design compatto TKL senza tastierino numerico, i copritasti in PBT resistenti e la retroilluminazione RGB LIGHTSYNC completano un prodotto di qualità superiore per i vostri setup gaming.

Prodotto in caricamento

Logitech G515, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech G515 LIGHTSPEED TKL è la scelta ideale per i gamer che cercano prestazioni professionali in uno spazio ridotto. Perfetta per chi ha una scrivania compatta o ama portare la propria setup a eventi e LAN party, questa tastiera senza tastierino numerico libera spazio prezioso per ampi movimenti del mouse durante le sessioni più intense. Con i suoi switch meccanici GL Brown Tactile a profilo ribassato, si rivolge sia ai giocatori competitivi che necessitano di reattività immediata con 1 ms di latenza, sia a chi lavora da casa e apprezza una digitazione precisa e silenziosa. L'autonomia di 36 ore e la triplice connettività wireless la rendono indispensabile per chi desidera passare fluidamente tra gaming, produttività e dispositivi multipli.

Questa tastiera soddisfa l'esigenza di personalizzazione estrema grazie alla tecnologia KEYCONTROL che permette di programmare fino a 15 funzioni per tasto, trasformando la G515 in un vero centro di controllo personalizzato per le vostre strategie di gioco. I copritasti in PBT bicomponente anti-unto garantiscono durabilità anche durante le maratone gaming più intense, mentre l'illuminazione LIGHTSYNC RGB con 16,8 milioni di colori vi permetterà di creare un'atmosfera unica sincronizzata con gli altri dispositivi Logitech G. Con uno sconto del 36%, rappresenta un investimento eccellente per chi non vuole scendere a compromessi tra qualità costruttiva, prestazioni wireless professionali e design elegante a profilo sottile.

La Logitech G515 LIGHTSPEED TKL è una tastiera gaming meccanica a profilo ribassato che vi conquisterà per versatilità e prestazioni. Dotata di switch GL Brown Tactile pre-lubrificati, offre una digitazione precisa e silenziosa, mentre i copritasti in PBT bicomponente garantiscono resistenza nel tempo. Con triplice connettività (wireless LIGHTSPEED, Bluetooth o cavo), autonomia fino a 36 ore e illuminazione LIGHTSYNC RGB personalizzabile, questa tastiera compatta senza tastierino numerico rappresenta la soluzione ideale per chi cerca prestazioni professionali in uno spazio ridotto.

Vedi offerta su Amazon