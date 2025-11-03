Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 è ora disponibile su Amazon a 158,37€, rappresentando un'opportunità imperdibile per chi cerca prestazioni di livello professionale. Questo mouse da gaming wireless, sviluppato in collaborazione con i top player degli esports, integra il sensore HERO 2 di ultima generazione con tracking fino a 888 IPS e 44.000 DPI, garantendo una precisione assoluta in ogni sessione di gioco. Con i suoi 60 grammi di peso, i tasti ottico-meccanici LIGHTFORCE e l'autonomia fino a 95 ore, questo mouse wireless vi offrirà un vantaggio competitivo concreto, il tutto con connessione USB-C e compatibilità POWERPLAY per una ricarica senza interruzioni.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è il mouse ideale per i giocatori competitivi e professionisti degli esports che cercano il massimo delle prestazioni senza compromessi. Con i suoi 60 grammi di peso e i tasti ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE, questo dispositivo vi garantirà una reattività fulminea e una precisione chirurgica in ogni situazione di gioco. Se praticate FPS, MOBA o battle royale a livelli competitivi, questo mouse soddisferà la vostra esigenza di velocità, leggerezza e affidabilità assoluta. Il sensore HERO 2 con tracciamento oltre 888 IPS e fino a 44.000 DPI vi permetterà di dominare ogni partita con movimenti fluidi e precisi.

Questo mouse è perfetto anche per content creator e streamer che necessitano di uno strumento professionale per lunghe sessioni di utilizzo. La batteria fino a 95 ore, la ricarica USB-C e la compatibilità con POWERPLAY eliminano ogni preoccupazione sulla durata, mentre i piedini in PTFE a zero additivi garantiscono uno scorrimento impeccabile su qualsiasi superficie. Se cercate un mouse wireless che unisca tecnologia all'avanguardia e design minimalista, senza rinunciare alla personalizzazione grazie ai 5 pulsanti programmabili, il PRO X SUPERLIGHT 2 rappresenta l'investimento giusto per portare il vostro gaming al livello successivo.

