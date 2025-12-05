Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è il mouse wireless preferito dai professionisti degli esports, ora disponibile su Amazon a soli 109,00€ invece di 169,00€. Questo gioiello della tecnologia gaming vi conquisterà con il sensore HERO 2 che offre una precisione incredibile fino a 44.000 DPI e un tracciamento superiore a 888 IPS. Con un peso di appena 60 grammi e un'autonomia fino a 95 ore, garantisce prestazioni eccezionali grazie ai tasti LIGHTFORCE ottico-meccanici e ai piedini in PTFE per uno scorrimento perfetto.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 è la scelta ideale per i giocatori competitivi e gli appassionati di esports che cercano il massimo delle prestazioni. Con i suoi 60 grammi di peso e il sensore HERO 2 che raggiunge i 44.000 DPI, questo mouse soddisfa le esigenze di chi richiede precisione chirurgica e velocità di risposta fulminea nei titoli FPS, MOBA e battle royale. La tecnologia LIGHTFORCE con switch ottico-meccanici ibridi garantisce una latenza praticamente azzerata, perfetta per chi non può permettersi nemmeno un millisecondo di ritardo nelle competizioni ad alto livello.

Questo mouse wireless è consigliato anche a chi pratica sessioni di gioco prolungate, grazie all'autonomia fino a 95 ore e alla ricarica USB-C. I piedini in PTFE a zero additivi assicurano uno scorrimento fluido su qualsiasi superficie, mentre la possibilità di programmare 5 pulsanti vi permetterà di personalizzare completamente il controllo. Con uno sconto del 36% che porta il prezzo da 169€ a 109€, rappresenta un investimento eccellente per chi desidera portare le proprie performance al livello successivo senza compromessi sulla qualità.

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 è un mouse gaming wireless di livello professionale che vi conquisterà con i suoi 60 grammi di peso e il sensore HERO 2 da 44.000 DPI. Progettato insieme ai professionisti degli esports, integra i rivoluzionari tasti LIGHTFORCE ottico-meccanici per una precisione assoluta e piedini in PTFE per uno scorrimento impeccabile.

