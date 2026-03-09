Su Amazon è disponibile la Logitech Brio 100 Full HD, la webcam ideale per riunioni e streaming con risoluzione 1080p, microfono integrato e bilanciamento automatico dell'illuminazione RightLight. Compatibile con Microsoft Teams, Zoom e Google Meet, include anche un pratico copriobiettivo per la privacy. La trovate a soli 32,99€, con uno sconto del 34% rispetto al prezzo originale di 49,99€.

Logitech Brio 100, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech Brio 100 Full HD è la soluzione ideale per chi lavora in smart working, studenti universitari e professionisti che partecipano frequentemente a videochiamate su Microsoft Teams, Zoom o Google Meet. A soli 32,99€ invece di 49,99€, con uno sconto del 34%, rappresenta un acquisto conveniente per chi desidera migliorare la propria qualità video senza spendere cifre elevate. È perfetta per chi utilizza postazioni fisse con connessione USB-A e vuole una periferica semplice da installare grazie alla funzionalità Plug-And-Play.

Questa webcam soddisfa l'esigenza di apparire al meglio in qualsiasi condizione di luce, grazie al sistema RightLight che aumenta la luminosità fino al 50% rispetto alla generazione precedente. Il microfono integrato garantisce un audio chiaro, mentre il copriobiettivo assicura la massima privacy quando non si è in chiamata. Un plus apprezzabile è la sua anima sostenibile: realizzata con almeno il 34% di plastica riciclata, è adatta anche a chi tiene all'impatto ambientale dei propri acquisti tecnologici.

La Logitech Brio 100 è una webcam Full HD 1080p con tecnologia RightLight per il bilanciamento automatico dell'illuminazione, microfono integrato, copriobiettivo per la privacy e connessione plug-and-play via USB-A. Compatibile con Teams, Zoom e Google Meet.

Vedi offerta su Amazon