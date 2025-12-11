Sarà Jason Momoa (Aquaman) ad interpretare Lobo al cinema in Supergirl previsto nelle sale a giugno 2026. Il casting è stato confermato sui social dallo stesso attore che non ha nascosto il suo entusiasmo per quello che ha definito "il suo personaggio preferito". Ma chi è Lobo? Scopriamo insieme la storia del temuto cacciatore di taglie intergalattico che infesta l'Universo DC con la sua carica di surreale violenza e il suo linguaggio sboccato.

Le origini di Lobo

Lobo è stato creato da Roger Sifer e Keith Giffen e debuttò nel 1983 su The Omega Men #3. Ideato come parodia dei classici villain dei fumetti di fantascienza, ottenne un buon riscontro di pubblico tanto da diventare un comprimario fisso della serie. Alla sua chiusura, nel 1988, Lobo si trasferì su L.E.G.I.O.N. '89 dove accetta di collaborare con con Vril Dox e la sua organizzazione L.E.G.I.O.N. in cambio di un cospicuo contratto e la promessa di difendere i delfini spaziali, forse uno dei suoi pochi punti deboli.

Quali sono i poteri di Lobo

Lobo è l'ultimo czarniano in vita. Appena nato uccise il dottore che lo aveva aiutato a venire al mondo cosa che fece letteralmente impazzire la sua levatrice. A 5 anni uccise il preside della sua scuola, a 18 architettò un piano che portò all'estinzione della sua razza. Fino alla sua nascita, il pianeta Czarnia aveva conosciuto solo pace e prosperità e non aveva né polizia né carceri e non contemplava concetti come punizioni e simili.

Lobo possiede diverse abilità superumane come forza, resistenza e velocità ma soprattutto ha un potentissimo fattore rigenerante che in pratica lo rende immortale (è stato in grado di rigenerarsi da un solo dito). Possiede sensi supersviluppati, abilità utilissima nel suo lavoro di cacciatore di taglie essendo in grado di rintracciare chiunque anche da un capo all'altro della galassia..

È versato nell'uso di qualsiasi arma e possiede grande intelligenza (è in grado di parlare 17897 lingue intergalattiche) e un acuto senso tattico. Nel suo arsenale compaiono fra le altre cose un "pistole", un sigaro esplosivo e la caratteristica catena con uncino sempre legata al braccio destro.

Si muove nello spazio con una SpazFrag 666, una moto di incredibile potenza, dotata anche di pilota automatico e modificata per ospitare qualsiasi tipo di arma. Nelle sue imprese viaggia con Dawg, un cane che assomiglia ad un bulldog inglese terrestre.

La popolarità di Lobo negli anni 90

Keith Giffen "rilancia" Lobo nel 1990 con L”ultimo Czarniano, la prima miniserie a lui completamente dedicata. Il successo è clamoroso merito anche dell'apporto di Alan Grant e della rivoluzione grafica attuata da Simon Bisley. Le sue avventure diventano demenziali, volgari, violente, rissose e assolutamente fuori da ogni canone di buon gusto mentre il disegnatore ne esalta i tratti grotteschi e dissacranti.

La sua estetica da motociclista diventa immediatamente riconoscibile e l'approccio satirico delle sue avventure lo rese il perfetto contraltare alla tendenza dei fumetti dell'epoca di creare personaggi sempre più violenti e "cool".

Lobo nell'universo cinematografico DC di James Gunn

La scelta di Jason Momoa per interpretare Lobo è particolarmente interessante. L'attore, già noto per il suo ruolo di Aquaman, porta con sé una fisicità e un carisma che sembrano perfetti per il personaggio. Lobo potrebbe essere la risposta DC al Deadpool cinematografico.

Mentre il suo ruolo in Supergirl sembra essere di supporto, c'è la possibilità che il personaggio possa guadagnare maggiore spazio in futuro, soprattutto se dovesse risultare popolare tra il pubblico. La versatilità del personaggio e la sua natura anti-eroica offrono numerose opportunità narrative all'interno del vasto universo DC.

I fumetti di Lobo

È possibile leggere i fumetti di Lobo in italiano grazie a Panini DC Italia che ha ristampato tutte le sue avventure in 3 corposi volumi omnibus.

Eccovi 5 consigli sulle migliori storie da recuperare.

L'Ultimo Czarniano di Keith Giffen, Alan Grant & Simon Bisley

La prima miniserie di Lobo rimane ancora una delle migliori letture sul personaggio. Racconta tutto ciò che definisce il personaggio: violenza, humour e follia spaziale. Lobo viene assunto da Vril Dox per liberare un prigioniero da un’installazione spaziale ad alta sicurezza — peccato che il prigioniero sia la sua maestra delle elementari, Miss Tribb. Questo dà il via a una folle corsa attraverso la galassia.

Lobo’s Paramilitary Christmas Special #1 di Keith Giffen, Alan Grant & Simon Bisley

In questo one-shot imperdibile, Lobo viene ingaggiato dal Coniglietto Pasquale per eliminare Babbo Natale, colpevole di rubare tutta l’attenzione dalle altre festività. Il risultato è un’avventura assurda e spietata al Polo Nord, con un Babbo Natale barbuto declinato in versione barbaro guerriero con un gorilla di nome “Kong”. Questa storia rappresenta perfettamente l’approccio Lobo: niente è sacro, tutto è possibile - ed è un must per capire il personaggio

Infanticidio di Keith Giffen, Alan Grant, Lovern Kindzierski & Todd Klein

In questa miniserie, tutti i figli illegittimi di Lobo si uniscono per eliminarlo una volta per tutte e, vista la quantità di prole che il personaggio ha sparso in tutta la galassia, la situazione diventa caotica. Lobo finisce per collaborare proprio con i suoi figli per combattere un’invasione aliena, ma ovviamente le cose non vanno mai piano.

Hitman/Lobo: Quello Stupido Bastardo di Garth Ennis, Doug Mahnke e AA.VV.

L'incontro tra Lobo e Hitman è uno dei one-shot serie più sottovalutati di tutta la storia della DC. Garth Ennis riversa tutto il suo stile folle e irriverente in questo incontro/scontro in cui i due se le dannno di santa ragione a Gotham City. Questo one-shot è un perfetto esempio di come Lobo possa adattarsi a scenari assurdi e violentissimi mantenendo un tono esilarante.

Batman/Lobo di Alan Grant, Simon Bisley e AA.VV.

Joker mette una taglia di 10 milioni di dollari sulla testa di Batman e Lobo, ovviamente, è pronto a raccoglierla. Per soddisfare una clausola del contratto, Lobo si veste da Batman e semina il caos nelle strade di Gotham, eliminando perfino alcuni dei più famosi avversari dell’Uomo Pipistrello. L’esito è uno scontro esplosivo fra i due titani della DC.