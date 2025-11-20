Siete alla ricerca di un TV OLED di ultima generazione? L'LG OLED evo AI G5 da 65 pollici è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Dotato del potente processore α11 Gen2 con AI, questo Smart TV 4K offre nero perfetto, colori vividi e una luminosità fino a 3 volte superiore grazie al Brightness Booster Ultimate. Ideale per i gamer con 4K a 165Hz, VRR e GSYNC, include anche la base da appoggio. Approfittate subito: 1799,00€ invece di 2349,00€!

Prodotto in caricamento

LG OLED evo G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo LG OLED evo AI G5 da 65 pollici è la scelta ideale per chi non accetta compromessi in termini di qualità visiva e sonora. Vi conquisterà se siete appassionati di cinema alla ricerca del nero perfetto e colori impeccabili grazie al 100% di fedeltà cromatica, amplificati dal Brightness Booster Ultimate che rende le immagini fino a 3 volte più luminose. La tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos trasformerà il vostro salotto in una vera sala cinematografica, mentre il processore α11 Gen2 con AI ottimizza ogni singolo pixel per un'esperienza visiva straordinaria anche in ambienti luminosi.

Se siete gamer esigenti, questo TV rappresenta il vostro alleato perfetto: con 4 porte HDMI che supportano 4K a 165Hz, VRR, GSYNC e FreeSync, otterrete un gameplay fluido e reattivo con input lag ridotto. L'intelligenza artificiale integrata nel webOS vi sorprenderà con funzioni personalizzate come l'AI Search e consigli su misura, mentre le funzioni AI Picture Wizard e AI Sound Wizard creano profili audio-video basati sulle vostre preferenze. Con la base da appoggio inclusa e gli aggiornamenti garantiti per 5 anni, questo OLED soddisfa le esigenze di chi cerca un investimento duraturo nel tempo.

LG OLED evo AI G5 TV da 65 pollici rappresenta l'eccellenza nella tecnologia televisiva grazie al processore α11 Gen2 con intelligenza artificiale che ottimizza ogni immagine pixel per pixel. Il Brightness Booster Ultimate offre una luminosità fino a 3 volte superiore rispetto agli OLED tradizionali, mentre i neri perfetti e il 100% di fedeltà colore garantiscono immagini straordinarie.

Con uno sconto del 23% a soli 1799€, questo TV OLED 4K con base da appoggio inclusa vi conquisterà per il gaming fluido a 4K@165Hz, il sistema webOS con AI e il supporto Dolby Vision e Atmos. Un investimento eccellente per chi cerca qualità premium.

