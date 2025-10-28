Il LG OLED AI B5 da 55 pollici è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo Smart TV 4K vi conquisterà con il suo nero perfetto e colori vividi al 100%, grazie alla tecnologia OLED e al processore α8 Gen2 con AI. Potete portarvelo a casa a 804€ invece di 992€. Perfetto per il gaming con 4K@120Hz, VRR e FreeSync, include Dolby Vision e Atmos per un'esperienza cinematografica completa. Il webOS con AI si aggiorna per 5 anni!

LG OLED B5 55", chi dovrebbe acquistarla?

Questo LG OLED AI B5 da 55 pollici è la scelta ideale per chi cerca un televisore versatile che eccella in ogni ambito. Se siete appassionati di cinema, apprezzerete il nero perfetto e i colori vividi garantiti dalla tecnologia OLED, insieme al supporto Dolby Vision e Atmos che trasforma il salotto in una vera sala cinematografica. I gamer troveranno un alleato prezioso grazie alle 4 porte HDMI 2.1 che supportano il 4K@120Hz con VRR, GSYNC e FreeSync, assicurando sessioni di gioco fluide e reattive senza compromessi. Il processore α8 Gen2 con intelligenza artificiale ottimizza automaticamente ogni contenuto, rendendolo perfetto anche per chi guarda serie TV, sport o documentari.

La Smart TV webOS con AI si rivela particolarmente utile per le famiglie moderne: riconosce la voce di ciascun membro e suggerisce contenuti personalizzati, mentre le funzioni AI Picture e Sound Wizard creano profili su misura per i vostri gusti. Chi tiene alla longevità dell'investimento apprezzerà il programma webOS Re:New che garantisce aggiornamenti per 5 anni. Con uno sconto del 19% che porta il prezzo a 804€, questo OLED rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera tecnologia all'avanguardia senza spendere cifre proibitive, soddisfacendo esigenze di intrattenimento, gaming e design con un unico dispositivo dal profilo slim ed elegante.

