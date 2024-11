L’esperienza di combattimento più realistica di sempre: oggi la Deluxe Edition di UFC 5 COSTA POCHISSIMO! (-59%)

Oggi Amazon offre una promozione interessante per i videogiocatori in cerca dell'esperienza definitiva nei videogiochi di arti marziali. È possibile acquistare la Deluxe Edition di UFC 5 per Xbox Series X e S a soli 44,99€, con uno sconto del 59% rispetto al prezzo originale di 109,99€. Dotato di una grafica realistica che mostra tagli, gonfiori e contusioni durante i combattimenti e di un sistema di sottomissioni migliorato, la nuova creazione di EA Sports offre un'esperienza di lotta immersiva e realistica, portando il brivido dell’UFC direttamente a casa. Inoltre, gli aggiornamenti settimanali della Fight Week aggiungono nuovi contenuti mensili.

UFC 5 : Deluxe Edition per Xbox Series X|S, chi dovrebbe acquistarlo?

UFC 5 per PS5 è l'opzione ideale per gli appassionati di arti marziali miste e per i fan dell'UFC. Come abbiamo raccontato nella nostra recensione, il gioco presenta una grafica migliorata e un gameplay estremamente fluido, arricchito da oltre 64.000 combinazioni di danni facciali e da un sistema di sottomissioni innovativo. Godetevi incontri speciali offline e affrontate nuove sfide multigiocatore. UFC 5 introduce la modalità Carriera Online, che permette di guadagnare punti extra durante le sfide online per migliorare le abilità del vostro personaggio.

Con un gameplay fluido e divertente, una grafica migliorata rispetto al capitolo precedente e una grande varietà di modalità di gioco, UFC 5 è la scelta perfetta per gli amanti dei giochi di lotta che vogliono portare la propria esperienza di gioco a un livello superiore.

Con UFC 5, gli appassionati di arti marziali possono rivivere i momenti più emozionanti degli eventi UFC grazie a una grafica incredibilmente realistica e a un gameplay migliorato. Grazie a questa vantaggiosa promozione Amazon, oggi è possibile risparmiare sull'acquisto della Deluxe Edition del gioco con uno sconto corposo del 59% sul prezzo di listino!

