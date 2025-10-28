Appassionati di corse e modellini, preparatevi! Su Amazon trovate il LEGO Technic NEOM McLaren Extreme E Race Car con uno sconto del 38%. Questo fantastico fuoristrada giocattolo con funzione pull-back passa da 26,99€ a soli 16,80€. I vostri bambini potranno costruire e far sfrecciare questa replica fedele dell'auto da corsa Extreme E, completa di pneumatici off-road e dettagli realistici. Un regalo perfetto per giovani ingegneri da 7 anni in su!

Prodotto in caricamento

McLaren Extreme E LEGO Technic, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO Technic NEOM McLaren Extreme E Race Car è perfetto per bambini e bambine dai 7 anni in su appassionati di automobili da corsa e costruzioni. Questo modellino si rivolge in particolare ai piccoli fan dei veicoli fuoristrada e delle competizioni automobilistiche, che desiderano immergersi nel mondo dell'Extreme E attraverso il gioco. Con uno sconto del 38% che porta il prezzo a soli 16,80€, rappresenta un'occasione eccellente per regalare un'esperienza di costruzione coinvolgente senza gravare eccessivamente sul budget familiare. I genitori apprezzeranno come questo giocattolo unisca divertimento e apprendimento, introducendo i giovani costruttori ai principi base dell'ingegneria meccanica.

Questo set va a soddisfare molteplici esigenze educative e ludiche: dalla necessità di sviluppare la motricità fine e la pazienza durante l'assemblaggio, fino al desiderio di gioco attivo grazie alla funzione pull-back che permette alla macchina di sfrecciare autonomamente. I dettagli realistici, come gli pneumatici da fuoristrada e i loghi ufficiali dei partner, rendono l'esperienza ancora più immersiva per i piccoli appassionati. È la scelta ideale per chi cerca un regalo di compleanno o per un'occasione speciale che stimoli la creatività, introduca concetti ingegneristici in modo accessibile e garantisca ore di divertimento, sia durante la costruzione che nelle successive sessioni di gioco.

Il LEGO Technic NEOM McLaren Extreme E Race Car è un entusiasmante modellino di auto da corsa che riproduce fedelmente il veicolo Extreme E. Questo set da costruzione presenta una funzione pull-back che permette di far sfrecciare l'auto semplicemente tirandola indietro e rilasciandola. Con grandi pneumatici da fuoristrada e dettagli autentici come i loghi dei partner ufficiali, questo modello introduce i giovani costruttori ai principi base dell'ingegneria attraverso il gioco.

Vedi offerta su Amazon