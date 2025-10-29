Siete pronti a vivere avventure realistiche con i set LEGO Technic? Su Amazon trovate un bundle straordinario: il Camion della Spazzatura Mack LR Electric con caricatore laterale funzionante e porte apribili, insieme al Buggy da Corsa con motore a 4 cilindri, sterzo mobile e sospensioni posteriori. Due veicoli giocattolo ricchi di dettagli a soli 36,91€ invece di 50,98€, perfetti per bambini e bambine da 8 anni in su che amano costruire e giocare con modelli ispirati ai mezzi veri!

Prodotto in caricamento

LEGO Technic Camion e Buggy, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bundle LEGO Technic è perfetto per tutti i giovani appassionati di veicoli e costruzioni dagli 8 anni in su che desiderano esplorare il mondo della meccanica in modo divertente ed educativo. Se i vostri bambini amano scoprire come funzionano le cose e adorano i giochi creativi che simulano la realtà, questi due set soddisfano perfettamente queste esigenze: il Camion della Spazzatura Mack LR Electric insegna l'importanza della raccolta differenziata attraverso il gioco, mentre il Buggy da Corsa introduce i giovani costruttori ai principi dell'ingegneria automobilistica. Con uno sconto del 28%, rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un regalo completo che unisca apprendimento e divertimento.

Questi set sono ideali per stimolare la creatività e le capacità manuali dei bambini, offrendo ore di intrattenimento costruttivo. Il camion della spazzatura, con il suo caricatore laterale funzionante e lo sterzo girevole, permette di ricreare scenari realistici di lavoro urbano, mentre il buggy da corsa, dotato di motore a 4 cilindri funzionante e sospensioni posteriori, introduce concetti meccanici più avanzati. Sono particolarmente consigliati per le famiglie che vogliono avvicinare i propri figli al mondo STEM in modo coinvolgente, o per chi cerca un'alternativa ai giochi digitali che favorisca la concentrazione e la manualità.

LEGO Technic Camion della Spazzatura Mack LR Electric e Buggy da Corsa vi offre due incredibili veicoli giocattolo da costruire. Il camion della spazzatura ricrea fedelmente il vero Mack elettrico con caricatore laterale funzionante che afferra, solleva e ribalta i bidoni, porte apribili e sterzo girevole. Il Buggy da Corsa stupisce con il suo motore a 4 cilindri funzionante, sospensioni posteriori attive e sterzo mobile per un'esperienza di guida realistica.

Vedi offerta su Amazon