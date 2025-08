Hot Toys torna a stupire ancora una volta, spingendo l’asticella del collezionismo ad altissimi livelli con il magnifico set Invisible Woman & H.E.R.B.I.E., un tributo meticolosamente dettagliato e visivamente straordinario alla leggendaria Sue Storm, conosciuta come la Donna Invisibile. Ispirato all’attesissimo film The Fantastic Four: First Steps, diretto da Matt Shakman, uscito a luglio 2025, il set celebra in maniera incredibilmente fedele ed emozionante l’ingresso dei Fantastici Quattro nella Fase Sei del Marvel Cinematic Universe.

La Donna Invisibile & H.E.R.B.I.E. - Hot Toys

Ambientato nell’universo alternativo Terra-828, caratterizzato da uno stile rétro-futuristico tipico degli anni ’60, il film vedrà i celebri eroi affrontare un’enorme minaccia cosmica: Galactus, accompagnato dal suo enigmatico araldo Silver Surfer. In questo contesto spettacolare e immaginifico, Hot Toys ha deciso di realizzare una figure che cattura appieno l’essenza e il fascino di Sue Storm, interpretata sul grande schermo dall’elegante e talentuosa Vanessa Kirby.

La figure, parte della prestigiosa linea Movie Masterpiece, è realizzata in scala 1:6 e utilizza materiali pregiati come PVC, ABS e tessuto, replicando in modo straordinariamente realistico ogni dettaglio del costume blu e bianco dei Fantastici Quattro. La texture a costine del tessuto, la cintura con emblema ufficiale e l’espressione facciale iper-dettagliata rendono questa creazione una vera opera d’arte da esporre con orgoglio.

Tra le caratteristiche più sorprendenti, spicca la tecnologia rolling eyeball, che consente di regolare lo sguardo della figure per ottenere pose ancora più dinamiche, espressive e personalizzabili. Il set include ben nove mani intercambiabili, con e senza guanti, per una varietà di pose e scene davvero vastissima. Non mancano accessori suggestivi, come l’effetto olografico traslucido che simula il campo di forza e la presenza del piccolo Franklin Richards, dotato di articolazioni mobili e culla con coperchio removibile.

Completano l’offerta l’action figure in scala 1:6 del simpaticissimo H.E.R.B.I.E., con testa articolata, braccia meccaniche, dita snodabili e due piastre intercambiabili per variare l’espressione del viso. Un set estremamente ricco, sofisticato e altamente collezionabile, presentato con un supporto espositivo su misura pensato per mettere in risalto ogni minimo dettaglio.

Data di uscita

In mercati selezionati sarà disponibile una versione esclusiva con una prestigiosa carta in metallo commemorativa dedicata al film, custodita elegantemente in una teca protettiva. Il set è distribuito ufficialmente da Heo ed è già disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati, con rilascio previsto per fine 2026.