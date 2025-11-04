Il KTC Monitor Mini LED da 27 pollici è ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 258,39€ invece di 349,99€, con uno sconto del 26%. Questo display professionale offre una risoluzione 2K QHD a 180Hz, tecnologia Mini LED con 1152 zone di retroilluminazione e certificazione HDR1400. Con un risparmio di oltre 90€, otterrete prestazioni di livello superiore per gaming e creatività, grazie al tempo di risposta di 1ms e alla copertura colore del 148% sRGB.

Monitor Mini LED KTC 27", chi dovrebbe acquistarlo?

Il KTC Monitor Mini LED da 27 pollici rappresenta la scelta ideale per chi cerca un display professionale senza compromessi. Vi conquisterà se siete gamer competitivi alla ricerca di ogni vantaggio possibile: la frequenza di aggiornamento di 180Hz e il tempo di risposta di 1ms vi garantiranno fluidità assoluta e reattività immediata, mentre l'Adaptive Sync eliminerà tearing e stuttering. Perfetto anche per content creator e professionisti del video, grazie alla copertura del 148% sRGB e alla calibrazione con △E<2 che assicura fedeltà cromatica da studio professionale. La tecnologia Quantum Dot e le 1152 zone di retroilluminazione Mini LED vi offriranno una qualità d'immagine eccezionale con HDR1400 certificato.

Questo monitor soddisfa le esigenze di chi desidera versatilità totale: la risoluzione 2K QHD su 27 pollici offre il perfetto equilibrio tra nitidezza e prestazioni, mentre le multiple connessioni (dual HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4) vi permetteranno di collegare simultaneamente PC, console e laptop. Il supporto ergonomico con regolazioni complete e la possibilità di montaggio a parete o verticale si adatteranno a qualsiasi configurazione di lavoro o gaming. Con uno sconto del 26% che lo porta a 258€, rappresenta un'opportunità eccezionale per accedere alla tecnologia Mini LED di fascia alta, ideale per chi non vuole scendere a compromessi tra gaming estremo e produttività professionale.

Il KTC Monitor Mini LED da 27 pollici porta la qualità visiva a un livello superiore con 1152 zone di retroilluminazione e certificazione VESA DisplayHDR 1400 che raggiunge picchi di luminosità eccezionali. La risoluzione 2K QHD (2560x1440) a 180Hz con tempo di risposta di 1ms GTG vi garantirà un'esperienza fluida sia nel gaming che nella visione di contenuti multimediali.

