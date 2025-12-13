Sentinel ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova action figure dedicata ad Anubis, noto in Italia come Kratos, il Demone dell’Oscurità, uno dei personaggi più iconici e temuti dell’anime Samurai Troopers, conosciuto nel nostro Paese come I 5 Samurai. Un’uscita di grande rilievo per gli appassionati della serie e per i collezionisti, che vedono così arricchirsi una delle linee più apprezzate del produttore giapponese.

Anubis - Sentinel

Kratos è uno dei quattro Generali al servizio di Arago e rappresenta l’incarnazione della paura e dell’inganno. Dotato del potere di manipolare il tempo atmosferico, generare oscurità e creare illusioni devastanti, il personaggio è in grado persino di assorbire la luce per rafforzarsi, convogliandola nella propria lama, la celebre Kokuroken, conosciuta come la Spada del Lupo Nero. Con questa imponente odachi, Kratos sferra il colpo Ankoku Tobi Giri, una tecnica capace di sprigionare fasci di energia distruttivi. A completare il suo aspetto minaccioso troviamo l’iconica armatura, dotata di un artiglio a tre lame montato sul bracciale sinistro.

La nuova action figure entra a far parte della prestigiosa linea Chou-Dan-Kadou di Sentinel e si distingue immediatamente per l’elevata qualità costruttiva. Realizzata in ABS, PVC e POM, la figure raggiunge un’altezza di circa 15 cm e propone una riproduzione estremamente fedele del design originale del personaggio. L’estetica dell’armatura, così come la sua articolazione, è stata studiata per garantire un impatto visivo di altissimo livello senza sacrificare la posabilità.

Uno degli elementi più interessanti di questa uscita è la presenza di una tecnologia magnetica integrata negli stinchi, che consente di montare e smontare l’armatura con grande facilità, mantenendo intatta la solidità strutturale e l’aspetto complessivo del modello. Il design e il prototipo portano la firma di Yuta Fukaya e Tagoiichi, con una finitura curata da Yoji Hayakawa, nomi che rappresentano una vera garanzia nel panorama del collezionismo di alto livello.

Il set si rivela particolarmente ricco anche sul fronte degli accessori. È incluso un totem porta-armatura per esporre separatamente l’armatura dal personaggio, oltre alla Spada del Lupo Nero con lama estraibile e parti opzionali per ricrearla nello stato sguainato. Non mancano mani intercambiabili, due espressioni malvagie alternative, uno stand espositivo e un mantello in tessuto con filo metallico, pensato per essere modellato liberamente e valorizzare ogni posa.

Prezzo e data di uscita

Il distributore ufficiale per l’Italia, Cosmic Group, ha già avviato la fase di preordine nel nostro Paese. Il lancio iniziale in Giappone è previsto per agosto 2026, mentre l’arrivo in Italia è atteso, come da tradizione, entro la fine del 2026, con un prezzo indicativo di circa 185,00 euro. Un’uscita imperdibile per chi desidera celebrare l’eredità di Samurai Troopers con un pezzo di grande prestigio.