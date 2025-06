Hot Toys, in collaborazione con Sideshow, ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova action doll in scala 1/6 dedicata al Knightfall Batman, uno dei personaggi più iconici e riconoscibili dell’universo DC Comics. Questa particolare versione del Cavaliere Oscuro è ispirata all’apparizione del personaggio nel videogioco Batman: Arkham Origins, titolo sviluppato da Warner Bros. Games Montréal e molto apprezzato dai fan per il suo approccio narrativo incentrato sulle origini dell’eroe.

Knightfall Batman - Hot Toys

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Batman: Arkham Origins funge da prequel alla trilogia principale della serie Arkham, offrendo una visione inedita dei primi anni di attività del giustiziere mascherato. Ambientato in una Gotham City espansa e arricchita da nuove location come la Batcaverna, il Pioneer’s Bridge e la nave Final Offer, il gioco ha debuttato su diverse piattaforme a partire dal 2013.

La figure realizzata da Hot Toys si distingue per un’elevata cura nei dettagli e un design fedele al modello visto nel videogioco. Alta circa 32,5 cm, è realizzata con materiali premium come PVC, ABS e tessuto, ed è dotata di oltre 30 punti di articolazione, che consentono un’ampia gamma di pose dinamiche. L’armatura, caratterizzata da un’imponente combinazione di blu e oro con finitura opaca e dettagli “weathered”, è arricchita da LED funzionanti sia sugli occhi della maschera che sui guanti e sull’armatura stessa, enfatizzando l’aspetto minaccioso del personaggio.

Il mantello, realizzato in tessuto blu con inserti rossi, include fili metallici nascosti per pose personalizzabili. Tra gli accessori figurano sei mani intercambiabili con artigli, il classico rampino e una base espositiva, ideale per esaltare il lato scenografico della figure.

Data di uscita

Distribuita ufficialmente in Europa da Heo, l’action doll di Knightfall Batman è già disponibile per il preordine, con un’uscita stimata entro la fine del 2026. Un’aggiunta imperdibile per i collezionisti e per tutti i fan dell’universo DC.