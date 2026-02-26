Hot Toys ha ufficialmente aperto i preordini della nuova action doll in scala 1/6 dedicata all’Iron Man Mark XLIII (2.0), armatura iconica vista in Avengers: Age of Ultron. Non si tratta di una semplice ristampa, ma di un vero e proprio upgrade che punta a offrire ai collezionisti la versione definitiva di questa corazza, con migliorie tecniche e dettagli ancora più raffinati.

Iron Man Mark XLIII (2.0) - Hot Toys

Uno dei punti di forza è senza dubbio il volto di Tony Stark, modellato sulle fattezze di Robert Downey Jr. Lo sculpt si distingue per l’elevato realismo, impreziosito da un sistema di occhi mobili separati che consente di regolare lo sguardo per pose più espressive e dinamiche. La verniciatura include effetti di sporco e danni da battaglia che aumentano il senso di profondità e restituiscono l’idea di un’armatura reduce da uno scontro. In dotazione troviamo anche il casco con funzione LED e due maschere intercambiabili, una standard e una danneggiata, per scegliere se esporre la figure in versione “clean” o in piena modalità combat.

L’armatura, realizzata in diecast nei classici toni rosso, oro e argento, garantisce una presenza scenica di alto livello. Il trattamento weathering contribuisce a rendere il pezzo ancora più credibile, mentre il comparto illuminazione rappresenta uno degli elementi più spettacolari dell’intero set. Occhi, Arc Reactor, repulsori e parte posteriore si illuminano di bianco, con ulteriori dettagli luminosi blu su torace, braccia e gambe. Il sistema di alimentazione tramite porta USB-C segna un passo avanti in termini di praticità, semplificando l’utilizzo rispetto alle soluzioni tradizionali a batterie.

Non mancano accessori pensati per valorizzare le pose dinamiche: razzi per gli avambracci e missili per le spalle si applicano magneticamente, facilitando la ricreazione di scene d’azione. Completa la dotazione una base espositiva con LED integrato e logo Avengers, elemento che aggiunge ulteriore impatto visivo in vetrina.

Periodo di uscita

Distribuita ufficialmente in Europa da Heo, l’action doll di Iron Man Mark XLIII (2.0) è attualmente disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati. L’uscita è prevista per l’estate 2027: un appuntamento già segnato in agenda per tutti gli appassionati della linea Hot Toys e per i collezionisti Marvel alla ricerca di una versione aggiornata e definitiva della Mark 43.