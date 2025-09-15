Il fumetto Invincible, creato da Robert Kirkman insieme a Cory Walker e Ryan Ottley e diventato serie animata di successo su Prime Video, arriverà presto anche nel mondo dei giochi di ruolo da tavolo. Free League Publishing, in collaborazione con Skybound Entertainment, ha infatti annunciato l’avvio di una campagna Kickstarter dedicata a Invincible – Superhero Roleplaying, prevista per il 23 settembre.

Un adattamento dal fumetto al tavolo

Il progetto è il primo gioco di ruolo ufficiale legato a Invincible. La campagna prenderà il via alle 15:00 (orario italiano) e offrirà ai sostenitori la possibilità di accedere a vari materiali, tra cui un Manuale Base in edizione standard e da collezione e un Starter Set. Entrambi saranno illustrati da Walker e Ottley, con direzione grafica di Johan Nohr, già autore per MÖRK BORG.

È stato inoltre annunciato un Quickstart PDF gratuito, che permetterà ai giocatori di provare immediatamente il sistema di regole.

Bonus e contenuti esclusivi

Chi parteciperà alla campagna nelle prime 48 ore riceverà una patch in tessuto con il simbolo dell’Impero Viltrum, senza costi aggiuntivi. Tra gli obiettivi aggiuntivi previsti (stretch goal) figura anche la ristampa di Invincible #1 con una copertina variant firmata da Todd Nauck e Matt Herms. Questa edizione speciale, se sbloccata, sarà distribuita solo ai sostenitori della campagna e non verrà riproposta successivamente.

Gli autori dietro il progetto

Il design del gioco è affidato ad Adam Bradford, fondatore di D&D Beyond e già coinvolto in progetti per Dungeons & Dragons, Cortex Prime e Marvel, insieme a Tomas Härenstam, co-fondatore di Free League e autore di titoli come ALIEN RPG, Blade Runner RPG, Mutant: Year Zero e Dragonbane.

Free League è uno degli editori europei più attivi nel settore dei GdR da tavolo, con numerose campagne Kickstarter finanziate con successo e titoli che spaziano da The One Ring a Vaesen. Skybound, fondata da Robert Kirkman e David Alpert, controlla invece una vasta gamma di proprietà intellettuali tra fumetti, televisione e videogiochi, tra cui The Walking Dead e Stillwater.

L’operazione segna un nuovo passo nell’espansione di Invincible oltre i confini del fumetto e dell’animazione, con l’obiettivo di portare al tavolo da gioco le dinamiche narrative e i conflitti che caratterizzano la serie originale.

Ulteriori dettagli sui contenuti del gioco e sulle modalità della campagna saranno resi noti al momento del lancio su Kickstarter.

Che cos’è Invincible

Pubblicato per la prima volta nel 2003 da Image Comics, Invincible racconta la storia di Mark Grayson, un ragazzo che scopre di aver ereditato i poteri del padre, Omni-Man, uno degli esseri più potenti della Terra. La serie affronta temi tipici dei fumetti supereroistici – crescita personale, responsabilità, scontri tra eroi e villain – ma con un approccio più crudo e realistico, spesso incentrato sulle conseguenze delle battaglie e sulle relazioni familiari. Dopo 144 numeri, la saga si è conclusa nel 2018, consolidandosi come una delle opere più rappresentative di Kirkman insieme a The Walking Dead. Dal 2021, Invincible è diventato una serie animata su Prime Video, rinnovata per più stagioni.

Gli altri giochi di ruolo di Free League

Free League è nota per la sua produzione di giochi che si distinguono per l’attenzione alle atmosfere e alla narrazione. Tra i più noti figurano ALIEN RPG e Blade Runner RPG, entrambi basati su celebri franchise cinematografici, e The One Ring, ispirato al mondo di J.R.R. Tolkien.

Non mancano produzioni originali, come Mutant: Year Zero, Dragonbane o Vaesen, ambientato nel folklore nordico. La scelta di dedicarsi ora a Invincible rientra in una linea editoriale che alterna licenze internazionali di forte impatto a titoli di creazione originale, con un’attenzione particolare alla qualità del materiale cartaceo e al supporto delle community attraverso Kickstarter.